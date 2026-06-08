Inauguración del Mundial en Estados Unidos: cuándo será la ceremonia con Katy Perry, Lisa y más

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EE.UU. tendrá su propia inauguración del Mundial en Los Ángeles | Foto: AFP – IA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no solo será la primera justa mundialista de la historia en realizarse en tres países, sino que también será la primera en tener tres inauguraciones. La primera será en tierras mexicanas el próximo 11 de junio; sin embargo, después vendrán las aperturas en los dos coanfitriones.

La FIFA confirmó que el magno evento arrancará en suelo estadounidense con una fiesta monumental que incluirá a estrellas de talla mundial como Katy Perry, Anitta y Lisa, integrante del grupo de K-Pop, Blackpink.

Artistas invitados para el primer juego del Mundial en EE.UU.

El “Los Angeles Stadium” vibrará con superestrellas globales que encabezan el cartel del torneo. La FIFA anunció que figuras de la talla de Katy Perry, Anitta y Lisa encenderán la noche.

Junto a ellas, artistas como Future, Rema y Tyla completan un elenco estelar del show de apertura en EE.UU.

El presidente de la institución, Gianni Infantino, declaró que esta lista refleja la enorme diversidad cultural estadounidense. La música actuará como el puente perfecto para conectar a millones de fanáticos del planeta.

La producción estará a cargo de la firma Balich Wonder Studio, experta en grandes celebraciones. El show integrará avanzados efectos visuales que girarán en torno al icónico trofeo oficial de la competencia.

¿Cuándo será la inauguración de EE.UU.?

La gran cita en territorio norteamericano está programada para el próximo viernes 12 de junio. Los reflectores se encenderán en el moderno Estadio de Los Ángeles, capital del entretenimiento.

De acuerdo con los reportes oficiales de la FIFA, la ceremonia comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido. El horario pactado para el arranque de este show musical es a las 16:30 horas (tiempo local).

Para los aficionados que asistan al recinto, la organización recomienda llegar con anticipación para disfrutar la experiencia. Las puertas abrirán cuatro horas antes ofreciendo actividades interactivas, premios y activaciones en vivo.

Tras el festival musical, la selección de Estados Unidos debutará enfrentando al combinado de Paraguay, en el duelo que abrirá las acciones mundialistas en tierras estadounidenses.

El primer Mundial con tres inauguraciones

Una de las mayores innovaciones de esta edición es que contará con tres ceremonias de apertura distintas. La FIFA busca integrar de forma equitativa a los tres países coorganizadores.

Las actividades comenzarán el jueves 11 de junio en la emblemática Ciudad de México con el primer juego. Al día siguiente, las sedes de Toronto y Los Ángeles albergarán sus respectivas fiestas.

Esta estrategia busca transmitir la idea de un latido compartido, superando fronteras y husos horarios. El objetivo de la FIFA es unificar la energía de los fanáticos del mundo.

El certamen tendrá un total de 104 partidos disputados a lo largo de 16 ciudades sede oficiales. La final del campeonato mundial se jugará el domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

Finalmente, la FIFA recordó que la venta de entradas oficiales y paquetes VIP sigue disponible en su plataforma. Los boletos restantes se venderán durante el transcurso de la competencia.

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