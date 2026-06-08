Christian Nodal presume la playera de México rumbo al Mundial

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Así lució el cantante. Foto: IG: @nodal

Christian Nodal sorprendió a sus fans al aparecer con la playera de la Selección Mexicana a días de que inicie el Mundial. El cantante compartió una fotografía en redes sociales donde luce la camiseta del Tricolor.

En medio de los escándalos que protagoniza al lado de su esposa Ángela Aguilar y de la disputa que tiene por el uso de su nombre, el intérprete del regional mexicano se unió a la fiebre por el torneo global de balompie.

Así lució Christian Nodal el jersey de la Selección Mexicana a días del Mundial

Foto: IG: @nodal

En la imagen, compartida ayer, 7 de junio, el intérprete de regional mexicano posa frente a un espejo mientras viste la indumentaria nacional, acompañada por algunos de los accesorios que forman parte de su estilo, como anillos y una cadena con cruces. La publicación llegó a solo unos días del debut de México en la justa mundialista.

Horas después de compartir la fotografía, Nodal subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles para formar parte de “El Mundial es Nuestro”, un programa especial organizado por Telemundo para celebrar la llegada del deporte al continente.

Durante el espectáculo, transmitido en vivo, el cantante interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos “Ya no somos ni seremos”, “El amigo” y “La sin vergüenza”. El evento fue conducido por Jacky Bracamontes y Mauricio Ochmann y estuvo dirigido a los millones de aficionados hispanohablantes que seguirán el torneo.

La participación del sonorense ocurrió en medio de la cuenta regresiva para el arranque del Mundial, donde México será uno de los países anfitriones y abrirá su participación el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.

Aparte de Nodal, ¿quién más estuvo en el especial de Telemundo?

Además de Christian Nodal, el programa reunió a varias figuras reconocidas de la música latina. Entre los invitados destacaron Luis Fonsi, Carlos Vives, Natalia Jiménez, Grupo Frontera, Wisin, Xavi y Emilia.

La presencia de estos artistas formó parte de una celebración previa al evento para los seguidores del futbol en Estados Unidos y otros países con habitantes de habla hispana.

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