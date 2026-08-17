Río turquesa en México: conoce el Salto del Meco y disfruta sus pozas naturales este verano

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El Salto del Meco, el río turquesa de San Luis Potosí. Foto: Cuartoscuro

Si buscas un destino para refrescarte durante las vacaciones de verano, no necesitas ir a la playa. En la Huasteca Potosina existe un río de aguas turquesas rodeado de vegetación y paisajes naturales donde puedes nadar en zonas permitidas y realizar actividades acuáticas.

Se trata del río el Salto del Meco, ubicado cerca del municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, un sitio conocido por sus aguas de tonalidad turquesa.

Río el Salto del Meco: ¿dónde está?

El río el Salto del Meco se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros de El Naranjo, un recorrido de alrededor de 15 minutos en automóvil.

Una de sus principales atracciones es la Cascada El Meco, una caída de agua de aproximadamente 38 metros de altura, rodeada por formaciones rocosas y vegetación.

¿Se puede nadar en el río el Salto del Meco?

Sí, aunque no está permitido nadar en todos los tramos del río. Existen zonas específicas y tranquilas donde los visitantes pueden meterse al agua y disfrutar de las pozas naturales.

En otros puntos también es posible realizar recorridos en kayak, lancha o panga, una embarcación tradicional de la región.

Antes de ingresar al agua, es importante identificar las áreas autorizadas y seguir las indicaciones de los responsables del sitio, especialmente durante la temporada de lluvias.

¿Cuánto cuesta visitar el Salto del Meco?

El acceso suele tener un costo aproximado de 50 a 100 pesos por persona, aunque el precio puede variar.

Para disfrutar de la visita se recomienda llevar:

Traje de baño

Ropa fresca

Zapatos acuáticos

Toalla

Dinero en efectivo

Protección solar

Para llegar, puedes dirigirte desde El Naranjo siguiendo los señalamientos hacia El Salto del Meco.

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