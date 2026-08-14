GENERANDO AUDIO...

Karime Pindter participa en presentación de los Heat Latin Music Awards

Los Heat Latin Music Awards 2026 llegarán por primera vez a México, luego de 12 años de realizarse en otros destinos. Jalisco será el estado sede y tendrá actividades en Guadalajara y Puerto Vallarta, según se anunció en Miami, Florida.

La presentación se realizó en el edificio Dupont, en Miami. Durante el encuentro se informó que Guadalajara recibirá el arranque de las actividades, mientras que la ceremonia principal tendrá lugar en Puerto Vallarta.

Heat Latin Music Awards 2026 tendrán actividades en Guadalajara y Puerto Vallarta

Diana Montes, directora y presidenta de los Heat Latin Music Awards, explicó que desde hace un par de años buscaban llevar la premiación a México y destacó la llegada del evento a Jalisco.

“Era un sueño y es un sueño hecho realidad. Desde hace un par de años venimos mirando México, coqueteándole, coqueteándonos y Jalisco nos abraza”, declaró durante la presentación.

Tras el anuncio oficial se realizó una ceremonia para dar a conocer algunos detalles de la llegada de los premios al país.

Karime Pindter participa en presentación de los premios en Miami

La conducción principal del evento estuvo a cargo de Karime Pindter, exparticipante de reality shows en México y quien también ha tenido una carrera musical.

Durante su participación, Pindter habló sobre la posibilidad de que la música regional mexicana tenga categorías dentro de esta premiación, como ocurre en otras ceremonias musicales.

Por ahora, se espera que las nominaciones de los Hit Latin Music Awards 2026 sean dadas a conocer en los próximos días.

Premiación deja sus anteriores sedes para llegar a México

Los Hit Latin Music Awards tuvieron anteriormente como sede habitual Punta Cana y también se realizaron en Medellín. Ahora, después de 12 años desde el inicio de la premiación, el evento llegará a territorio mexicano.

Después de la presentación en Miami se realizó un espectáculo de mariachi y posteriormente el lugar se transformó en una “sala de despecho”, concepto de entretenimiento nocturno surgido en Jalisco.

La llamada Semana HEAT se realizará del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026.