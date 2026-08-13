Cristian Castro celebra su graduación de la preparatoria a los 51 años

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Cristian Castro terminó la prepa Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro, descrito por Juan Gabriel como “el hombre que tiene más facultades para cantar”, ahora ha terminado sus estudios de preparatoria a los 51 años de edad, un logro que compartió con su familia y seguidores.

Fue este 12 de agosto que el artista, hijo de Verónica Castro, se presentó en su ceremonia de graduación de la prepa, donde celebró haber concluido esta etapa de sus estudios.

Previo a la ceremonia y tras un concierto en Puebla, hizo una serie de declaraciones retomadas por la revista Quién, donde aseguraba que su madre sería la madrina durante su entrega de diplomas.

“Los invito a mi graduación, es el 12 de agosto en la Ciudad de México y la verdad es un logro muy grande. Va a estar mi madre, va a ser la madrina de la generación. Yo voy a estar cantando también en la entrega de diplomas y va a estar mucha familia mía. Estoy muy contento”, mencionó.

Asimismo, en un encuentro con los medios tras su show en el Auditorio Nacional, aseguró que Verónica Castro le haría una cena para celebrar, donde bromeó al mencionar que: “Vamos a cortar una flor de su jardín”.

Algo que también llamó la atención es que Cristian Castro aseguró que su preparatoria contaba con pase directo para la Universidad Nacional Autónoma de México, pues esta está afiliada a la máxima casa de estudios.

También en una charla con Ventaneando, Cristian confirmó su deseo de ser de la UNAM:

“En muchas universidades es difícil y la carrera que me interesa, diseño industrial, se maneja diferente en el extranjero. Estoy analizando si me acomodo quizá en Chihuahua, también está el Tec en Chihuahua, que me gusta mucho porque ahí nació mi padre. Y si no, lo haría en la UNAM, como lo hizo mi madre”. Cristian Castro

La graduación del cantante fue transmitida en vivo y su mamá estuvo presente. Asimismo, las redes de la prepa felicitaron al artista por este logro, mientras Cristian Castro continúa con sus proyectos dentro de la música.

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