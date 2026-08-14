“El final de la calle Oak”: Ewan McGregor y Anne Hathaway llevan el cine de dinosaurios a una nueva fórmula

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Reseña de “El final de la calle Oak”. Foto: Warner Bros

Hay películas que desde su premisa ya te venden la idea “El final de la calle Oak” es una de ellas, ¿qué pasaría si un vecindario tranquilo de los años 80 terminara, de un momento a otro, rodeado de dinosaurios?

Y sí, la idea suena bastante absurda, pero justamente ahí está parte de su encanto, combinar dos mundos distintos en una historia donde el eje es una familia común de Estados Unidos, tiene mucho que decir.

¿De qué trata “El final de la calle Oak”?

La película, dirigida por David Robert Mitchell y producida por JJ. Abrams, sigue a la familia Platt, interpretada por Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery, que junto con los habitantes de Oak Street tendrá que enfrentarse a un escenario completamente fuera de lo normal.

Un misterioso fenómeno cambia por completo su entorno y convierte lo que parecía una calle suburbana cualquiera en un lugar donde sobrevivir es la prioridad.

La película ya está en cines a partir de este 13 de agosto y ya se puede disfrutar en distintos complejos de México.

Una premisa que habla por sí sola

Y creo que lo mejor de “El final de la calle Oak” está justamente en esa premisa, poner dinosaurios en un ambiente cotidiano funciona mucho mejor de lo que podría parecer.

No estamos en una isla perdida ni en un parque temático, están en los suburbios, entre casas, calles y familias que simplemente intentan entender qué está pasando.

Es como tomar “Jurassic Park”, quitarle la isla y llevarlo directo a una colonia de los años 80.

La película tiene mucho de ese cine de aventuras que recuerda a Spielberg y, en algunos momentos, incluso a “Super 8”. Hay niños, una familia con problemas, una amenaza que nadie entiende del todo y esa sensación de estar viendo algo extraño que, por alguna razón, también resulta muy entretenido.

Uno de los problemas es que “El final de la calle Oak” va demasiado rápido, la película apenas se detiene a explicar algunas cosas y muy pronto lleva a los personajes a las situaciones más grandes.

Entiendo que la intención no es hacer una clase de ciencia sobre el fenómeno que está ocurriendo, pero sí creo que habría ayudado profundizar un poco más en el porqué de todo.

Hay momentos en los que uno simplemente tiene que aceptar lo que está pasando y seguir adelante, pero tampoco es necesariamente algo malo, la cinta sabe perfectamente que uno está ahí para ver dinosaurios.

En ese sentido, el guion cumple, no hay diálogos que se queden grabados en la memoria, pero sí hay un buen ritmo en lo que los personajes hacen y, sobre todo, en lo que no dicen.

Las escenas de peligro funcionan porque la película deja que las acciones hablen por los personajes. Lo mismo ocurre con algunos de los chistes, llegan rápido, no interrumpen demasiado la acción y ayudan a que la película no se vuelva completamente oscura.

Los personajes funcionan de manera conjunta

En cuanto a los personajes, Anne Hathaway tiene un papel interesante como Denise, aunque siento que la película pudo desarrollar mucho más a su personaje y su móvil como madre de dos niños y con un matrimonio en crisis.

Ewan McGregor, por otro lado, puede parecer un personaje con poco potencial y con un perfil bajo durante buena parte de la historia, pero cuando llega el momento de proteger a su familia funciona como ese padre que quizá no sabe exactamente qué hacer, pero hará lo necesario por los suyos.

Y eso termina siendo importante porque, aunque la película tiene dinosaurios como protagonistas del espectáculo, el corazón está en la familia y en lo que sus acciones por ellos mismos dicen de cada uno.

No creo que haya una actuación que se robe completamente la película, Hathaway quizá destaca un poco más en su papel de “madre superpoderosa”, pero “El final de la calle Oak” no depende de una actuación extraordinaria para funcionar. Lo que necesita es que creamos en esa familia y que nos importe lo que les pase, y eso sí lo consigue.

El mayor acierto, los dinosaurios

Pero hablemos de los dinosaurios, porque aquí está probablemente el mayor acierto.

Visualmente son espectaculares y, además, la película apuesta por una representación que se siente más cercana a lo que actualmente sabemos de estas criaturas.

Algunos dinosaurios aparecen con características que durante mucho tiempo no vimos en el cine, como las plumas. Es un detalle que puede parecer pequeño, pero para quienes hemos crecido viendo dinosaurios representados de una determinada manera, resulta bastante interesante.

Y claro, hay mucho CGI, pero sería raro que no lo hubiera en una película como esta. Lo importante es que las criaturas se sienten integradas a la historia y no solamente como un efecto especial puesto para presumir.

La dirección también destaca, Mitchell consigue que los dinosaurios sean el eje de la película y aprovecha sus movimientos para construir varias de las escenas de tensión. Hay algo muy entretenido en ver a estas criaturas aparecer en lugares donde simplemente no deberían estar.

Una casa, una calle, un jardín… y de repente un dinosaurio, ese contraste es probablemente una de las cosas que más se disfrutan.

El sonido hace exactamente lo que uno espera de una película de ciencia ficción con dinosaurios, golpes, rugidos, tensión y momentos donde sabes que algo está por aparecer, no busca reinventar el género en ese aspecto, pero tampoco lo necesita.

Y aunque no quiero entrar en spoilers, sí puedo decir que hay una escena que me provocó bastante tristeza, no solamente por lo que ocurre, sino porque para ese momento la película ya consiguió que te encariñaras con la familia. Eso hace que el peligro se sienta un poco más real y que realmente quieras que cumplan su objetivo.

Y cuando llega el desenlace, la película se va completamente por el lado de la ciencia ficción más nerd, con ideas que involucran fenómenos bastante más grandes de lo que uno podría esperar al principio, es de esas películas que terminan y te dejan pensando un poco en lo que acabas de ver.

Aunque su principal problema es la rapidez, todo sucede demasiado pronto y algunas explicaciones se quedan en el aire, tampoco es algo que destruya la experiencia.

Al final, “El final de la calle Oak” sabe lo que quiere ser, una película de aventuras y ciencia ficción con dinosaurios, una familia en peligro y un montón de situaciones que parecen sacadas de una película de Spielberg, pero trasladadas a los suburbios de los años 80 que incluso rinden homenaje a su cine.

¿Quién debería ver la película?

Si eres fan de los dinosaurios, probablemente la vas a disfrutar mucho, pero si además creciste con “Jurassic Park” y ese cine de aventuras, vas a encontrar varias cosas que te resultarán familiares, pero incluso si no eres tan fan del género, creo que vale la pena darle una oportunidad.

Porque pocas veces una idea tan sencilla como “dinosaurios en los suburbios” termina siendo tan divertida.

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