Hero Fiennes-Tiffin y Zine Tseng presentan “El joven Sherlock” en CDMX

“El joven Sherlock” es una de las nuevas series en streaming. Foto: Alberto Estrada

Los actores Hero Fiennes-Tiffin y Zine Tseng desfilaron por la alfombra roja de la serie “El joven Sherlock” en la Ciudad de México (CDMX), donde compartieron detalles sobre su experiencia trabajando con el director Guy Ritchie y hablaron del cariño que sienten por la mexicana Eiza González.

Hero Fiennes-Tiffin da vida a un joven Sherlock Holmes

Hero Fiennes-Tiffin, quien interpreta la versión juvenil de Sherlock Holmes, aseguró que siempre fue admirador del personaje y que no imaginaba llegar a encarnarlo en pantalla.

“Es surrealista. No se siente real, pero es un honor, un privilegio, una bendición… es un sueño hecho realidad”, expresó el actor durante su paso por la alfombra roja.

La producción fue creada por Guy Ritchie, reconocido por sus adaptaciones y estilo cinematográfico.

Por su parte, Zine Tseng, quien interpreta a la Princesa Gulun Shou’an, calificó como una “experiencia gratificante” trabajar bajo la dirección de Ritchie.

“Sabe de todo en este mundo. Puede extraer de la historia, la cultura y todo tipo de religión, y ponerlo en una sola frase, haciendo que mi personaje parezca extremadamente inteligente”, señaló.

El cariño por Eiza González

Ambos actores coincidieron en el aprecio que sienten por Eiza González, con quien han trabajado previamente.

Fiennes-Tiffin mencionó que a ambos “les encanta” la actriz mexicana y recordó que cenaron juntos antes de iniciar el rodaje de la serie. Además, no descartó la posibilidad de volver a colaborar con ella en futuros proyectos.

Tseng, por su parte, dijo que considera a González como su “hermana mayor” y expresó que le habría gustado que estuviera presente en México durante la presentación.

¿De qué trata “El joven Sherlock”?

La serie presenta a Sherlock Holmes como un joven en desgracia, impulsivo y sin filtros, que se ve envuelto en un caso de asesinato que pone en riesgo su libertad.

Su primera investigación lo conduce a descubrir una conspiración internacional que culmina en un enfrentamiento que cambia su vida.

Ambientada en el Oxford de la década de 1870, con aventuras fuera de Inglaterra, la producción muestra las primeras experiencias del adolescente antes de convertirse en el detective más famoso de Baker Street.

