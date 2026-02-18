Reportan que Shakira viene a CDMX ¿La Loba regresa, pero al Zócalo?

GENERANDO AUDIO...

Leís bien, no es una broma. Foto: Cuartoscuro

Shakira regresa a la Ciudad de México (CDMX), pero ahora al Zócalo. Tras meses de este rumor, hoy Unotv.com concretó que la cantante colombiana sí ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución.

¿Qué se sabe del concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX?

Foto: Cuartoscuro

David Rubí, reportero de entretenimiento de este medio, confirmó que debido al buen recibimiento de los 12 conciertos de la intérprete de “Antología” y “Te Felicito” en el Estadio GNP, se logró llegar a un acuerdo para que próximamente la cantante ofrezca un show completo en el máximo punto de los espectáculos gratuitos en CDMX.

Si bien, este rumor empezó a sonar en septiembre de 2025 y fue desmentido por las autoridades capitalinas en dicha época. De acuerdo con David Rubí, ahora el escenario es diferente, pues el show se llevará a cabo solo que aún no hay fecha para que Shakira se presente en el Zócalo.

No obstante, en redes sociales, usuarios han empezado a especular que el show será el primero de marzo, dos días después de su especáculo en el Estadio GNP del 27 de febrero.

Shakira volvería a hacer historia en el Zócalo de CDMX

Foto: Cuartoscuro

De concretarse, el concierto marcaría un momento histórico, pues el Zócalo ha sido escenario de presentaciones multitudinarias donde miles de mexicanos se han reunido para ver a sus artistas favoritos. En 2007, Shakira se presentó en este escenario mexa frente a más de 210 fans.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles adicionales; sin embargo, el reporte periodístico apunta a que el anuncio oficial podría realizarse próximamente.

Por ahora, los seguidores de la artista pueden celebrar que lo que comenzó como especulación estaría a punto de convertirse en realidad.

