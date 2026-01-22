Eiza González “explota” por rumores de nominación como “Peor actriz”
Eiza González, actriz mexicana, hizo pública su molestia en la red social X tras publicaciones de algunos medios que aseguraban que se encontraba nominada a los Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026 como “Peor actriz”.
“Es una verdadera vergüenza cómo algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas”, escribió la actriz.
La intérprete subrayó que los medios que difundieron dicha información no verificaron los datos antes de publicarlos.
“A veces son capaces de escribir lo que sea para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de poder difundir info denigrante, no caminan”, expresó.
Eiza González se dice decepcionada
La actriz, quien cuenta con una destacada carrera en Hollywood, se mostró decepcionada por la difusión de contenido que calificó como inexistente, y explicó que este tipo de actitudes influyen en el hermetismo de algunos artistas con los medios de comunicación.
“Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas. Para solo reiterar que, si alguien después de eso no quiere, vuelven a hablar mal de ellos”, señaló.
Eiza agregó que incluso cadenas importantes de televisión promovieron lo que calificó como una pseudo nominación originada en una cuenta de Reddit, plataforma que describió como no verificada e ilegítima.
“Y en efecto, una mentira”, puntualizó.
Orgullo por México y llamado a mejorar
La actriz recalcó que siempre se ha mostrado orgullosa de ser mexicana, aunque reconoció que este tipo de situaciones le generan una profunda decepción.
“Siempre me pronuncio de lo orgullosa que me siento de mi país y de donde vengo, cada oportunidad que tengo. Pero estos momentos son una decepción total”, escribió.
Para concluir, Eiza González pidió una mejoría en el trabajo de los medios que publican este tipo de información.
“Solo por eso hago este comunicado público, para recordarles que podemos ser mejores. Que sus reportes se reflejan a nivel mundial. Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes. Es una vergüenza de verdad. Seamos mejores”, concluyó.
Los premios Razzies 2026 ya publicaron su lista de nominados y no contemplan a Eiza González en ninguna de sus diferentes categorías.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.