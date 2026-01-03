Yolanda Andrade ya prepara su bioserie; el libreto avanza a la mitad

GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade prepara su bioserie. Foto: Cuartoscuro

La conductora y actriz Yolanda Andrade, quien atraviesa un complicado momento de salud, decidió llevar su vida a la pantalla con una bioserie que contará su historia de principio a fin.

Según información de TvyNovelas, Andrade está involucrada de manera directa en el proyecto: “Quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar”, aseguraron fuentes cercanas.

Consciente de que su enfermedad podría limitarla físicamente en el futuro, Yolanda busca dejar un registro audiovisual de su vida, un proyecto que sería producido por Televisa, específicamente por el equipo de Unicable, donde actualmente se transmite su programa Montse&Joe y que la ha acompañado durante su tratamiento.

El periodista Luis Magaña reveló los detalles en el programa De historia en historia, mencionando que la información provino de una fuente cercana a la televisora:

“A mí me dejó muy impresionado, sobre todo la forma en la que me enteré… aparentemente van a cambiar un par de programas en la barra de Unicable porque quieren renovar, entonces van a empezar a hacer pilotos”.

Añadió que su fuente le comentó:

“Estamos buscando una producción porque Yolanda quiere hacer su bioserie y trae un poco de prisa de que la producción sea rápida, porque quiere supervisar y quiere estar echando ojo de todo lo que se vaya a contar”.

De acuerdo con Magaña, el libreto de la bioserie ya está a la mitad y se tratará de una miniserie de aproximadamente siete capítulos, lo que promete un recorrido intenso y personal por la vida de la conductora.