Xuxo Dom estalla en llanto tras conflicto con La Cotorrisa; denuncia amenazas y extorsión

Miembros de “La Cotorrisa” fueron denunciados por acoso | Fotos: Cuartoscuro

El comediante e imitador Xuxo Dom rompió en llanto en redes sociales luego de denunciar que él y su esposa, Jessica Bustos, han sido víctimas de amenazas y presunta extorsión, situación que, aseguran, está directamente relacionada con el conflicto legal que mantienen contra los conductores del pódcast La Cotorrisa, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky.

A través de una serie de historias y videos publicados en su cuenta de Instagram, Xuxo Dom se mostró visiblemente afectado emocionalmente y expresó el impacto que esta polémica ha tenido en su vida personal y profesional durante los últimos meses.

¿Por qué surgió el conflicto con ‘La Cotorrisa’?

La controversia inició tras el episodio 308 del pódcast La Cotorrisa, en el que Ricardo Pérez y Slobotzky realizaron burlas sobre el aspecto físico de Jessica Bustos, esposa del influencer. Aunque posteriormente los conductores ofrecieron disculpas públicas, Jessica y Xuxo sostienen que el acoso no cesó y que no se tomaron medidas suficientes para frenar los ataques en redes sociales.

Meses atrás, Xuxo Dom declaró que las burlas afectaron directamente su trabajo:

“Me llueven burlas hacia mi trabajo. Pedimos justicia y una reparación de daños para parar el odio. Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores y trabajo. No sé a cuánto ascenderá todo; eso lo decidirán las autoridades”.

Xuxo Dom denuncia amenazas y extorsión

En sus recientes declaraciones, el comediante aseguró que la situación ha escalado a un punto crítico. Entre lágrimas, expresó su desesperación y afirmó que nunca buscó exposición mediática ni conflicto:

“No saben cuánto deseo que no hubiera pasado nada de esto. Que me hubieran dejado hacer mis cosas, que no se burlaran de mí ni de mi esposa. Yo no quise que hablaran de mí ni que originaran toda esta ola de cosas”.

Xuxo Dom acusó que los comentarios realizados por los conductores de La Cotorrisa han ido más allá de la comedia y han afectado a terceros, incluyendo niños con discapacidad y diversas figuras públicas.

Además, denunció que las agresiones se han acompañado de amenazas y extorsión, lo que ha puesto en riesgo su estabilidad emocional y profesional tras 13 años de carrera.

“Sobornando e inventando cosas. Yo no quiero su mugre dinero, y se los dije. Me llamaron hambreado y todo mundo comenzó a comentar ‘hambreado’ porque ustedes lo dijeron. ¿Qué te hice, cabr*n? Las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado… mis 13 años de carrera”.

El comunicado de ‘La Cotorrisa’

Por su parte, Ricardo Pérez y Slobotzky no se habían pronunciado directamente sobre el conflicto hasta que, a través de su equipo legal, emitieron un comunicado en el que aseguraron ser víctimas de una “campaña de desprestigio”, supuestamente impulsada bajo la etiqueta #PrensaDigna.

“Nuestros representados han sido objeto de una campaña orientada a desprestigiarlos. Algunas expresiones han excedido los límites legítimos del derecho a informar u opinar, generando un impacto negativo severo en su esfera personal y profesional”.

¿Qué pasó en la audiencia del 5 de diciembre?

La primera audiencia a la que acudieron Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky se llevó a cabo el 5 de diciembre, de 13:00 a 14:39 horas, al término, los involucrados evitaron dar declaraciones extensas.

Ricardo Pérez se limitó a decir: “Estamos en buenas manos” y pidió que cualquier información se solicitara a sus abogados, quienes confirmaron que la audiencia fue pospuesta, sin detallar una nueva fecha.

Por su parte, Jessica Bustos aseguró que ya cuenta con protección, luego de presuntamente recibir llamadas con amenazas dirigidas tanto a ella como a su esposo.

Hasta el momento, el proceso legal continúa y ninguna de las partes ha ofrecido nuevos detalles públicos sobre el avance del caso.

