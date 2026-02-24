Hilary Duff se despide de Robert Carradine con emotivo mensaje: “Mi corazón sufre por él”

GENERANDO AUDIO...

Hilary Duff y Robert Carradine fueron padre e hija en “Lizzie McGuire” | Fotos: AFP

Hilary Duff, actriz y cantante estadounidense de 38 años, publicó un emotivo mensaje de despedida en honor a Robert Carradine, actor que falleció a los 71 años y que interpretó a su papá en “Lizzie McGuire“, serie de Disney Channel, hace más de 20 años.

La muerte del también protagonista de “La venganza de los nerds” se dio a conocer este lunes 23 de febrero y, unas horas más tarde, la protagonista del show juvenil expresó su tristeza a tan solo unos días de que anunciara un concierto en la Ciudad de México.

El tierno mensaje de Hilary Duff tras la muerte de Robert Carradine

Hilary Duff lamentó la muerte de Robert Carradine, con quien compartió el rodaje de la serie y eventual película de “Lizzie McGuire“, según escribió en Instagram durante la noche de este lunes.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso”. Hilary Duff

La actriz compartió dos fotos que se tomaron durante el rodaje de “Lizzie McGuire“, serie que estuvo al aire entre 2001 y 2004; en la primera, aparecen Hilary y Robert juntos, mientras que en la segunda luce toda la familia McGuire, incluyendo a Hallie Todd y Jake Thomas.

Hilary Duff también declaró que su corazón se encontraba sufriendo tanto por su familia como por todos los que rodeaban al actor. “Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo“, remató.

¿Por qué dice Hilary Duff que Robert Carradine estaba sufriendo?

La familia de Robert Carradine fue la encargada de confirmar la muerte del histrión a través de un comunicado que se envió a la revista Deadline, en donde sus familiares también reconocieron que luchó contra el trastorno bipolar durante casi 20 años.

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia ilumine y anime a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”. Familia de Robert Carradine a Deadline

Keith Carradine, hermano del histrión, reafirmó a la misma publicación que la familia quería compartir la lucha de su hermano con el trastorno bipolar, afirmando: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma,” dijo, al mismo tiempo que lo reconoció como un ser talentoso al que extrañarán todos los días.

“Lizzie McGuire”, el proyecto que los unió a ambos

“Lizzie McGuire“, serie de dos temporadas que tuvo 65 episodios, seguía a una adolescente de 13 años que trataba constantemente de encajar con las chicas de su edad, al mismo tiempo que enfrentaba cambios importantes en su vida.

El personaje interpretado por Hilary Duff contaba con el apoyo de sus amigos Miranda y Gordo, protagonizados por Lalaine y Adam Lamberg, quienes siempre trataban de estar para ella frente a bullies o dilemas personales.

Uno de los conflictos principales de Lizzie era que sus padres, encarnados por Robert Carradine y Hallie Todd, pudieran no estar a la onda, llevándola a escenarios donde terminaba avergonzada, sin mencionar que no eran de ayuda ante su insoportable hermano menor.

Cabe destacar que David Carradine, hermano de Robert y actor de “Kill Bill”, fungió como director de algunos episodios de la serie.

El éxito de la serie llevó a que Disney produjera la película “Lizzie McGuire: Estrella de Pop“, en donde la adolescente se gradúa de la preparatoria y su escuela organiza un viaje a Roma, Italia, para marcar el inicio de una nueva etapa.

En dicho viaje, Lizzie se encuentra con Paolo Balissari, una estrella de pop que le da a la joven una oportunidad inesperada de convertirse en una estrella internacional, sin sospechar que nada es como parece.

Dicha película destaca por una escena en la que su papá, interpretado por Robert Carradine, le da el siguiente consejo: “Lizzie, este es un gran día para ti. William Shakespeare algún día dijo: ‘No temas a la grandeza, hay quien nace con ella, otros logran tenerla y a otros se les confía“.

“Lizzie McGuire” y “Lizzie McGuire: Estrella de Pop” se encuentran disponibles en la plataforma de Disney+.

