Livia Brito comparece ante la justicia y rompe el silencio: “Es un proceso muy desgastante”

Brito relató que ha sido desgastante. Foto: Cuartoscuro

La actriz Livia Brito compareció ayer, 23 de febrero, ante un juez tras ser vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, en el conflicto legal que mantiene desde 2020 con el paparazzi Ernesto Zepeda. Tras la audiencia, la actriz confesó que ha sido un “proceso muy desgastante”.

¿Qué pasó en la audiencia de Livia Brito?

A su salida de la audiencia, Brito habló con medios de comunicación y aseguró que enfrentará el proceso conforme a derecho, al tiempo que reiteró su postura sobre los límites entre la libertad de expresión y la vida privada.

Por su parte, el abogado de la actriz explicó que el juez otorgó dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la defensa podrá presentar pruebas para demostrar que Brito “no cometió ninguna conducta irregular o ilícita”.

“Es el inicio del proceso, por eso fue tan breve la audiencia. Tenemos dos meses para trabajar y demostrar que no cometió ninguna conducta irregular”. Erick Rauda, abogado de Livia Brito

Sobre una nueva fecha de audiencia, el litigante respondió que no hay una próxima audiencia programada; el plazo corre para que ambas partes fortalezcan sus argumentos: “No hay audiencia próxima. Son dos meses que nos dan la oportunidad de trabajar para aclarar justamente los hechos”, puntualizó.

Finalmente, la actriz insistió en que su inconformidad no es contra el trabajo periodístico, sino contra lo que considera invasión a la privacidad y acoso.

“Yo respeto mucho el periodismo, respeto muchísimo que estén aquí, pero es un interés consensuado. Tiene que existir un límite entre la libertad de expresión y cuando comienza mi vida personal”. Livia Brito, actriz

También reconoció que el proceso ha sido desgastante: “Es un proceso muy desgastante, muy demandante, son muchos años de noticias… he llorado mucho, pero aquí estamos”.

¿Por qué Livia Brito enfrenta un proceso legal?

El caso se remonta a junio de 2020, cuando la actriz y su entonces pareja confrontaron al Zepeda en una playa de Cancún, Quintana Roo. El fotógrafo los captó en imágenes sin su consentimiento, lo que derivó en un altercado.

A raíz de ese episodio, Zepeda denunció agresiones y daños a su equipo, mientras que Brito presentó una denuncia por invasión a la privacidad ante el Ministerio Público de Quintana Roo.

Con el paso de los años, el conflicto escaló a tribunales civiles y penales. Incluso existe una sentencia que ordena el pago de una reparación del daño al fotógrafo; sin embargo, la actriz aseguró que está en espera de notificación oficial.

Dentro de la entrevista, Livia Brito recordó que hace más de cinco años interpuso una denuncia penal por invasión a la privacidad en Cancún, caso que (según dijo) aún no ha tenido avances visibles. Su abogado añadió que revisarán el estado actual de esa carpeta de investigación, pues hasta ahora no tienen claridad sobre su estatus.

¿Cuál es la situación actual de Livia Brito?

Al momento, la protagonista de “Minas de pasión” se encuentra vinculada a un proceso; lo que significa que aún no existe una sentencia formal, sino que está en una etapa en la que se investigará si existió o no falsedad de declaraciones.

