Muere Robert Carradine, actor de “La venganza de los nerds” y “Lizzie McGuire”, a los 71 años

GENERANDO AUDIO...

Robert Carradine, el “papá de Lizzie McGuire”, falleció | Foto: AFP

Robert Carradine, actor estadounidense que saltó a la fama por películas como “La venganza de los nerds” y series como “Lizzie McGuire“, falleció a los 71 años, según confirmó su familia y agencia de representación a medios de Estados Unidos (EE.UU.) este lunes 23 de febrero.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su fallecimiento, aunque se dio a conocer que vivió por años con trastorno bipolar. Su última aparición pública fue el pasado 5 de noviembre durante el estreno en Los Ángeles, California, de “Sentimental Value“.

¿De qué murió Robert Carradine?

La familia de Robert Carradine confirmó la muerte del actor a la revista Deadline y, aunque no detallaron las causas de su muerte, reconocieron que enfrentó una batalla contra el trastorno bipolar por casi 20 años.

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia ilumine y anime a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”. Familia de Robert Carradine a Deadline

Keith Carradine, hermano del histrión, reafirmó a la misma publicación que la familia quería compartir la lucha de su hermano con el trastorno bipolar, afirmando: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma,” dijo, al mismo tiempo que lo reconoció como un ser talentoso al que extrañarán todos los días.

¿Qué es el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios del estado de ánimo extremos. Estos incluyen subidones emocionales, también conocidos como manía o hipomanía, y bajones, también conocidos como depresión, según la Clínica Mayo de EE.UU.

“Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o desesperanzado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, puede que te sientas muy excitado o feliz (eufórico), lleno de energía o inusualmente irritable”. Clínica Mayo

Estos cambios del estado de ánimo pueden afectar el sueño, energía, actividad, juicio, comportamiento y capacidad para pensar con claridad del paciente.

¿Quién fue Robert Carradine, orgullo de su legado familiar?

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954, en el seno de una familia de actores. Su padre, John Carradine, participó en películas de John Ford, como “Stagecoach” (1939) y “The Grapes of Wrath” (1940) antes de especializarse en películas de horror.

Los hermanos de Robert también se dedicaron a la actuación y el arte. David Carradine, quien falleció en 2009, interpretó a Bill en “Kill Bill”; Keith Carradine, quien tiene 76 años, protagonizó “Pretty Baby” y ganó el Oscar en 1976 A Mejor Canción Original por “I’m easy” de la cinta “Nashville”.

Otro hermano del actor, Christopher Carradine, fue exvicepresidente de Walt Disney Imagineering, la empresa que diseña las actracciones de los parques temáticos Disney, según la cadena CNN.

Los tres hermanos Carradine trabajaron juntos en el western “The Long Riders” (1980), en el que interpretaron a los hermanos Younger.

“Lizzie McGuire” y “La Venganza de los Nerds”, sus proyectos más famosos

Dentro del género western se ubicó uno de los primeros éxitos en el cine de Robert Carradine, con apenas 18 años: “The Cowboys” (1972), protagonizada por John Wayne.

En 1984, el apodado Bobby protagonizó “La Venganza de los Nerds“, cinta que seguía a un grupo de alumnos cansados de sufrir humillaciones del grupo de chicos populares decide formar su propia fraternidad.

Carradine compartió pantalla con Curtis Armstrong, Donald Gibb y Julia Montgomery, en uno de los primeros proyectos de Robert que destacarían entre los jóvenes estadounidenses.

Sin embargo, uno de sus proyectos más exitosos llegó en 2001 cuando interpretó al padre de Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel. Dicho show sirvió como plataforma para impulsar a Hilary Duff.

El show juvenil tuvo dos temporadas y su éxito provocó la realización de la película “Lizzie McGuire: Estrella de Pop“, en donde Robert Carradine tuvo una breve participación.

Hilary Duff dedica emotivo mensaje a Robert Carradine

A través de su cuenta de Instagram, Hilary Duff se despidió de quien interpretó a su padre en “Lizzie McGuire” con un emotivo mensaje.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso”. Hilary Duff

La actriz y cantante se reconoció profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. “Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban“, remató.

Las últimas apariciones de “Bobby” en público

El pasado 5 de noviembre, Robert Carradine asistió al estreno en Los Ángeles de “Sentimental Value“, cinta multinominada a los Premios Oscar 2026, incluyendo a Mejor Película.

Foto: AFP

Cabe destacar que Robert Carradine también era el conductor del podcast “Party Nerds Pop-Cast” junto a Richard Gabai; su último episodio se publicó el pasado 17 de febrero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.