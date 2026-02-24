Carin León dará concierto gratis en Tijuana por el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Carin León dará un concierto gratuito en Baja California con motivo de la creación del Circuito de Festivales por la Paz, una estrategia nacional que contempla la realización de 200 conciertos y festivales gratuitos en las 32 entidades del país.

El cantante cuenta con más de 28 millones de escuchas

¿Cuándo será el concierto de Carin León en Baja California?

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció durante la conferencia matutina de este 24 de febrero que el cantante se presentará el sábado 21 de marzo en Tijuana, Baja California y se prevé alcanzar a casi siete millones de jóvenes en todo el país mediante presentaciones musicales y festivales de acceso libre.

De acuerdo con la funcionaria, este programa busca acercar actividades culturales a jóvenes y prevenir su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado. Es por ello, que escogieron al intérprete de “Primera cita”:

“No hace apología de la violencia… hace canciones de amor y de muchísimo orgullo de nuestro país; se trata de Carin León”. Carin León

La secretaria destacó que el cantante cuenta con más de 28 millones de escuchas y que será el primer latino y mexicano en presentarse en uno de los foros más importantes de Las Vegas, lo que de acuerdo con Curiel, abre camino para músicos nacionales en escenarios internacionales.

El anuncio se dio en el marco de una conferencia en la que distintas dependencias federales presentaron programas dirigidos a jóvenes, luego de que el fin de semana se registrara una ola de violencia en el país tras la muerte de “El Mencho”.

¿Qué busca el Circuito Nacional de Festivales por la Paz?

El Circuito de Festivales por la Paz forma parte de una estrategia integral que apuesta por el acceso a la cultura como derecho y como mecanismo de prevención social.

Según lo expuesto en la mañanera, la meta es generar espacios seguros de convivencia, fomentar el orgullo cultural y brindar opciones de entretenimiento gratuito en zonas donde históricamente han existido problemáticas vinculadas a la violencia.

Con ello, el gobierno federal busca posicionar la cultura como una herramienta activa en la construcción de paz y en el fortalecimiento del tejido social en el país.

