Hombres armados entran a casa de Karely Ruiz en Nuevo León: autoridades confirman robo

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Karely Ruíz sufre intento de secuestro Foto: Cuartooscuro

Karely Ruiz, modelo y creadora de contenido, sufrió un asalto cuando siete hombres encapuchados entraron en su domicilio de la colonia Las Puentes, en Nuevo León, a las 03:45 horas de este miércoles 29 de julio, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás.

El Gobierno de San Nicolás confirmó el robo de artículos por un valor equivalente a 20 mil pesos. Hasta el momento, la influencer no ha emitido declaraciones al respecto.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una influencer y modelo de Only Fans que nació el 28 de octubre de 2000, quien cobró notoriedad pública a través de apariciones en la televisión regiomontana y, posteriormente, al consolidarse como una de las figuras con mayores ingresos en la plataforma azul.

Gracias a su desempeño en redes ha formado parte de proyectos de modelaje y colaboraciones estratégicas con diversas personalidades de la música y el entretenimiento en México, como el caso del rapero Santa Fe Klan.

Una de las polémicas más grandes en las que se vinculó su nombre fue cuándo tuvo supuesta intimidad con un fan que se había tatuado su cara, hecho que provocó críticas en su contra.

La influencer también ha formado parte de eventos deportivos entre personalidades del entretenimiento como Super Nova o Ring Royale.

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