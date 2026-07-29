Anahí en “Mentes Únicas”: revela cómo superó una de las etapas más duras de su vida

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Anahí en “Mentes Únicas”. Foto: Cuartoscuro

La actriz y cantante Anahí abrió su corazón durante su participación en “Mentes Únicas”, el programa de Claro Video en el que periodistas neurodivergentes, principalmente personas dentro del espectro autista, entrevistan a algunas de las figuras más conocidas de México con preguntas honestas y sin filtros.

¿Qué es “Mentes Únicas”?

“Mentes Únicas” es una producción de Claro Video en la que 30 periodistas neurodivergentes, principalmente personas dentro del espectro autista, entrevistan a reconocidas personalidades con preguntas espontáneas y sin respuestas prefabricadas.

Además de Anahí, el programa cuenta con invitados como Javier “Chicharito” Hernández, Hugo Sánchez, Eugenio Derbez, Martha Debayle, Yordi Rosado, Juanpa Zurita y Víctor González Herrera.

A lo largo de la conversación, la exintegrante de RBD habló de su infancia en el mundo del espectáculo, la presión que enfrentó por su imagen, la disciplina que la ayudó a salir adelante y el orgullo que siente por la familia que ha construido.

“Empecé en esta industria desde los dos años”

Al presentarse ante los entrevistadores, Anahí recordó que prácticamente toda su vida ha transcurrido frente a las cámaras.

“Anahí es una mujer que empezó en el ambiente artístico desde que tenía dos años de edad. Hoy soy una mujer de 42 años, tengo 40 años en esta industria”, compartió.

La cantante aseguró que, aunque su historia ha sido diferente a la de muchas personas, se siente agradecida por el cariño que ha recibido del público durante cuatro décadas de carrera.

“Soy una mujer que me siento plena, fuerte y capaz de poder con todos los retos que la vida me ha enfrentado”.

El cariño del público la ayudó a salir adelante

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando fue cuestionada sobre la presión que existió durante la época de RBD, cuando muchas jóvenes intentaban imitar la extrema delgadez de su personaje.

Anahí reconoció que nunca fue su intención convertirse en ese referente y recordó que atravesaba una etapa muy complicada a nivel personal.

“Jamás hubiera sido mi intención que allá afuera hubiera un mundo donde las niñas quisieran seguir cierto estereotipo. Jamás, y eso se los digo de todo corazón”.

La intérprete explicó que, pese a los problemas emocionales que enfrentaba, decidió concentrarse en el cariño de sus seguidores y en la responsabilidad que sentía hacia ellos.

“Traté de decirle a mi corazón que por algo la vida me puso aquí y yo tenía la responsabilidad de darle alegría a todas esas personas que nos veían”.

Incluso confesó que ese amor fue parte fundamental para superar aquella etapa.

“Esas caritas que veía en los conciertos, ese cariño que sentía de la gente, al final también ellos me salvaron a mí sin darse cuenta… todos necesitamos amor”.

Así enfrenta las críticas sobre su aspecto físico

Durante la entrevista también habló sobre los comentarios que constantemente recibe acerca de su imagen física, la actriz admitió que esas críticas siguen doliendo, aunque con el paso de los años ha aprendido a ponerlas en perspectiva.

“Por supuesto que me lastima, por supuesto que duele. No dejo de ser un ser humano”.

Sin embargo, aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares.

“No permitas que nada de lo que digan de ti lastime a tal grado que te pierdas de ti mismo. Está bien sentir, pero nunca olvides quién eres”.

La disciplina cambió su vida

Anahí también reflexionó sobre haber crecido en una industria dominada por adultos y aseguró que la disciplina fue una de las lecciones más importantes que aprendió desde niña.

Aunque en ese momento no entendía por qué debía sacrificar fiestas, reuniones o tiempo con amigos, hoy considera que esa enseñanza marcó su vida.

“Cuando puse disciplina también en mi parte emocional y mental, todo empezó a construirse un poquito más derechito”.

Para la cantante, cuidar la salud emocional es tan importante como cualquier otra responsabilidad.

“Hoy me siento orgullosa de la mamá que soy”

Al hablar sobre aquello que más orgullo le genera, Anahí no dudó en responder que es la madre en la que se ha convertido.

Explicó que su mayor deseo es que sus hijos crezcan siendo libres, felices y capaces de ser ellos mismos, más allá de cualquier expectativa.

“Hoy me siento orgullosa de la mamá que soy. Quiero que mis hijos sean libres, que sientan que el mundo es un lugar donde pueden ser ellos mismos”.

También habló sobre el dinero y el éxito

Cuando uno de los participantes le preguntó cuánto dinero había ganado tras vender millones de discos, Anahí prefirió no revelar una cifra, pero aprovechó para compartir un consejo sobre las finanzas.

La artista aseguró que cualquier persona que tenga éxito debe aprender a administrar su dinero, invertir con inteligencia y pensar en el futuro.

“A los artistas también nos toca cuidar nuestras inversiones y pensar en el futuro. Lo importante es administrarse bien y no gastar todo cuando las cosas van bien”.

Una apuesta por la inclusión

La producción de “Mentes Únicas” adapta para México el formato internacional “Les Rencontres du Papotin”, creado por Éric Toledano y Olivier Nakache, que ya cuenta con versiones en más de 20 países.

Con esta adaptación, México se convierte en el primer país hispanohablante de América Latina en llevar el proyecto a la pantalla.

Además de presentar conversaciones diferentes, la serie busca visibilizar a las personas dentro del espectro autista y promover una mirada más incluyente sobre la neurodiversidad.

“Mentes Únicas” ya está disponible de manera exclusiva a través de Claro Video.

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