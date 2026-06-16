“Hoppers”, en Disney+: la tierna reflexión del humano y la tecnología ya se puede ver en streaming

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“Hoppers” llega a los hogares tras un exitoso paso por los cines | Foto: Disney

“Hoppers“, película animada de Pixar, llegó a Disney+ el pasado 3 de junio luego de un exitoso recorrido por los cines que la mantiene como la sexta película más taquillera de 2026. Para celebrar su llegada al streaming, el director Daniel Chong y la productora Nicole Paradis Grindle, hablaron en exclusiva con Unotv.com.

La cinta “Hoppers” se estrenó en cines el 5 de marzo y, actualmente, se encuentra en el sexto lugar global de las películas más taquilleras de 2026, según el listado de Box Office Mojo.

El fenómeno de “Hoppers” que llegó a la cima del claro

Los números son fríos cuando las opiniones son cálidas, y es que a partir de su llegada a la sala oscura, esta película se hizo de un público, al grado de que los usuarios de redes recrearon ilustraciones de la película.

El amor de la audiencia fue correspondido, pues Daniel Chong, director de la cinta, notó el cariño de la gente y se ha dedicado a republicar los homenajes a su película de manera casi religiosa.

Además, el pasado miércoles 10 descubrió un nuevo nivel en el alcance de “Hoppers” cuando un periodista mexicano le presumió un vaso conmemorativo de la película con forma de castor que compró en el cine y usa a diario.

“Solo puedo estar agradecido y dar las gracias a todas estas personas que han acogido con entusiasmo lo que amo. Me parece algo muy gratificante”. Daniel Chong

El cineasta aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que han enaltecido a su película, la cual finalmente llegó a la plataforma de streaming Disney+ el pasado 3 de junio.

“Me siento honrado y agradecido. Es un acto de vulnerabilidad exponerse y tratar de crear algo a partir de lo que uno ama, esperando que conecte con la gente y que les guste. Pero sobre todo, hacer una película de Pixar y ver la cantidad de gente que la ve y conecta con ella es algo muy significativo“, señaló.

“Hoppers”, marcando una nueva era para Pixar en streaming

Nicole Paradis Grindle también formó parte de la entrevista con Uno TV en la que el periodista mostró su vaso edición especial. Además de reírse por el objeto conmemorativo, celebró que “Hoppers” pasara por cines y streaming.

“Cuando hacemos la película, la hacemos para el cine, pero la oportunidad de verla en streaming permite apreciar todos los detalles que hemos añadido a la historia: cosas que pasarían desapercibidas en el cine, guiños ocultos o personajes secundarios haciendo pequeñas cosas graciosas”. Nicole Paradis Grindle

Cabe recordar que, durante la pandemia de COVID-19 y los meses posteriores, las películas de Pixar llegaban exclusivamente a Disney+. Ejemplos de esto: “Luca“, “Soul” y “Red“.

“Creo que esa es la simbiosis, tal como la vemos: nos encantaría que la gente tuviera la experiencia cinematográfica original, pero también que la vieran repetidamente y encontraran sus momentos favoritos“, agregó.

El mensaje de “Hoppers”, listo para llegar a los hogares mexicanos

Daniel Chong se enfrentó a un cuestionamiento complicado cuando el reportero de Uno TV le preguntó cuáles son los alcances de la inteligencia artificial incluso si se usa con una buena intención, como sucede con la tecnología de “Hoppers“.

“Creo que se trata de una cuestión de responsabilidad y de cómo usamos la tecnología; se puede usar para bien o para mal. Se puede usar para ayudar o para perjudicar. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros, como personas y como comunidad, ser responsables con el uso de la tecnología“, dijo Chong

Sin embargo, el mensaje de esta película no tiene que ver con la tecnología, sino con la unión y la comunión de personas con personas, además del vínculo de personas con animales.

Al respecto, Nicole Paradis Grindle agregó: “Quiero enfatizar la importancia de la humanidad, de la conexión con los demás, de los valores, de recordar lo que significa ser humano y vivir en comunidad. Y creo que esto siempre debe guiar el uso de cualquier herramienta. La IA es solo una herramienta más“.

Haciendo un brindis con Chong y Grindle, levantando su vaso de castor por todo lo alto, exclamando a todo pulmón la verdadera lección de “Hoppers“:

Todos somos animales.

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