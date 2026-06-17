Javier Bardem plasma sus huellas en Hollywood

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Foto: AFP

El actor español Javier Bardem fue homenajeado este martes en Hollywood, donde plasmó sus huellas en el mítico patio del Teatro Chino TCL que concentra una constelación con nombres como Marilyn Monroe y Jack Nicholson.

“Se siente muy especial el hecho de que te den un espacio como este para inmortalizar tu nombre, tu rasgo”, dijo Bardem poco después de la ceremonia.

Spanish actor Javier Bardem had his hands and feet cemented into the forecourt of the iconic TCL Chinese Theatre in Hollywood. Breaching tradition, Bardem decided to put his nose in cement as well pic.twitter.com/F72oVh32tX — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

En su discurso, el oscarizado actor de 57 años describió como una “experiencia aleccionadora” el honor de estampar su nombre, sus manos y sus pies junto a glorias del cine. “Cuando pienso en la gente que ha estado de pie en este preciso lugar, me cuesta creer que esto es real”, destacó antes de pararse en el rectángulo de cemento mojado.

La tradición, que comenzó accidentalmente durante la construcción del emblemático teatro en el corazón de Hollywood, ya suma más de 200 estrellas en casi un siglo. Los directores Denis Villeneuve y Michael Mann fueron los encargados de presentar a Bardem.

Villeneuve, quien estrena en diciembre “Duna: Parte Tres”, con la participación del español, elogió la cualidad camaleónica de Bardem de dar vida a diversos personajes en más de tres décadas de carrera.

“Javier puede cambiar con confianza para convertirse en otra persona, guiado por una nueva lógica, nuevos sentimientos y una nueva perspectiva”, dijo el cineasta canadiense, quien agregó que “parece hacerlo sin esfuerzo (…) Sus metamorfosis son espectaculares”.

Una voz de denuncia

Bardem inició su carrera en España, e irrumpió en la escena internacional en el drama “Antes que anochezca”, de Julian Schnabel. Conquistó a la Academia en la piel del siniestro Anton Chigurh de “Sin lugar para los débiles”, con la que se llevó el Oscar a mejor de reparto en 2008.

Su más reciente cinta, “El ser querido”, acaba de debutar en el Festival de Cannes. Al mismo tiempo, Bardem se abre un espacio en la televisión con la adaptación a la pantalla chica de “Cape Fear”, de AppleTV, en la cual interpreta al temido Max Cady.

Michael Mann, quien lo dirigió en “Colateral”, destacó la expansión de su currículo y se dijo “fascinado” por su trabajo.

Ambos cineastas subrayaron la vena social de Bardem, quien no desaprovechó la ocasión y emprendió contra la política antiinmigración del presidente Donald Trump y el conflicto en Gaza.

“Intento usar mi voz para denunciar”, dijo el astro que busca inspirar a sus colegas a pronunciarse por las causas en las que creen sin temor a represalias. “Mucha gente me viene por detrás y me dicen ‘Gracias por hacer o decir lo que haces o dices’, y yo les animo a que lo hagan en voz alta”, comentó.

“Cuanto más somos, más débiles son ellos y ellos no son muchos. Pasa que tienen mucho poder, evidentemente, pero tenemos más poder nosotros como personas”.

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