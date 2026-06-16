La actriz Milly Alcock comparte sobre el reto de convertirse en Supergirl

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La actriz Milly Alcock aseguró que la característica que más la atrajo del personaje de “Supergirl” fue su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

La intérprete explicó que quedó impresionada por la historia presentada en el cómic “Supergirl: Woman of Tomorrow”, material que sirvió como base para la nueva adaptación cinematográfica.

“Lo que más me atrajo de Supergirl fue su resiliencia”, comentó Alcock, quien interpreta a Kara, y destacó que la obra original la sorprendió por la complejidad emocional y los matices de su protagonista. Según explicó, desde que leyó la historia, supo que quería formar parte del proyecto.

Para encarnar a la heroína kryptoniana, la actriz reconoció que recurrió a una fórmula sencilla, confiar en el proceso y prepararse físicamente al máximo.

“Supergirl”: un viaje por planetas, culturas y mundos desconocidos

Por su parte, Craig Gillespie, director de la cinta, destacó la enorme dimensión de la película. Explicó que la historia lleva a Supergirl a recorrer numerosos planetas y culturas, algo que representó un desafío creativo de gran magnitud para el equipo de producción.

Gillespie elogió el trabajo realizado en la construcción de este universo, señalando que el diseño de escenarios, lenguajes y civilizaciones requirió un esfuerzo extraordinario. “Fue una tarea enorme y todos hicieron un trabajo hermoso”, comentó.

Milly Alcock y Craig Gillespie nos hablaron del filme. Foto: Alberto Estrada

La presión de interpretar a un personaje icónico como Supergirl

Consciente de las expectativas que rodean a cualquier adaptación de un personaje tan popular, Milly Alcock afirmó que aprendió a aceptar que las opiniones del público siempre serán diversas.

“Hay personas que la van a amar y otras a las que no les va a gustar”, explicó.

Para la actriz, la mejor forma de lidiar con esa presión fue concentrarse en el trabajo realizado y sentirse orgullosa de la película terminada. “No puedo controlarlo todo”, añadió.

Uno de los elementos que más entusiasma a la actriz es la manera en que la cinta presenta a Kara Zor-El.

Lejos de retratar a una heroína perfecta, la película muestra a una joven marcada por el trauma, llena de defectos y poco dispuesta inicialmente a asumir la responsabilidad que implica su destino.

Esa profundidad emocional, considera el director, es uno de los factores que distinguen a la película de otras producciones del género de superhéroes. La historia dedica tiempo a explorar los conflictos internos del personaje antes de convertirla en la figura heroica que todos conocen.

“Supergirl” llega a las salas de cine en México este 25 de junio.

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