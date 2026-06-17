Muere Daveigh Chase, actriz de “El Aro” y “Lilo & Stitch”, a los 35 años

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¿Quién fue Daveigh Chase, actriz querida por los fans del terror? | Foto: AFP

Daveigh Chase, actriz estadounidense conocida por interpretar a Samara en la saga de “El Aro“, falleció este martes 17 de junio a los 35 años, según confirmó su pareja al medio de espectáculos TMZ. La también intérprete de Lilo en “Lilo & Stitch” habría fallecido a causa de una meningitis, según el portal.

La nacida en Las Vegas, Nevada, también era conocida por su papel de Samantha Darko en la película y posterior secuela de “Donnie Darko“.

🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



What we know: https://t.co/SVsUH8bxD2 pic.twitter.com/RgjtfW2LdT — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

¿De qué murió Daveigh Chase?

Roy Hernández, pareja de Daveigh Chase, confirmó a TMZ que la actriz falleció a causa de una meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó problemas sépticos y el consecuente fallo de su organismo.

El medio estadounidense también informó que la intérprete fue ingresada en un hospital de Los Ángeles, California, a principios de este mes debido a un caso de desnutrición.

La meningitis es una infección e hinchazón del líquido y de las meninges, membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, de acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos

Los expertos estadounidenses precisan que, por lo general, la inflamación por la meningitis causa síntomas, como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello.

“A menudo, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. Pero también puede causar la muerte. Por lo general, se requiere un tratamiento rápido con antibióticos“, remató la Clínica Mayo.

¿Quién fue Daveigh Chase?

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y a los 12 años tuvo uno de los proyectos que la catapultaría a la fama cuando dobló a Lilo en “Lilo & Stitch“.

Fue en el año 2002 cuando Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier, nombre real de la actriz, le dio voz a la niña hawaiana que compartiría aventuras con un extraterrestre azul que se hacía pasar por un perro.

Ese mismo año, la estadounidense no sólo debutaría con Disney sino que, paradójicamente, se convertiría en un ícono del cine de terror al interpretar a Samara Morgan en “El Aro“, adaptación de la cinta japonesa “Ringu”.

Este proyecto de Gore Verbinski la catapultaría entre los amantes del cine de terror, aunque un año antes apareció en “Donnie Darko“, película que regresó este año a los cines mexicanos para conmemorar su 25 aniversario.

Daveigh Chase interpretó a Samantha Darko, hermana de Donnie Darko (interpretado por Jake Gyllenhaal). Y aunque se trató de un papel menor, repitió su papel en “S. Darko: Un cuento de Donnie Darko“, en el año 2009.

Cabe destacar que, antes de destacar en el suspenso y en Disney, Daveigh incursionó en la actuación de voz también en el cine animado japonés, pues le dio vida a Chihiro en la versión en inglés de “El Viaje de Chihiro“.

Daveigh Chase también apareció en franquicias como “Beethoven” y uno de sus últimos proyectos fue “Un Romance Americano“.

La última publicación de la actriz en redes sociales

Daveigh Chase no solo se alejó de los reflectores a temprana edad, sino que también se distanció de las redes sociales en 2017, año en que compartió su última publicación de Instagram.

“Los unicornios sí existen” Daveigh Chase

Cabe destacar que el propio medio TMZ compartió este martes que la última vez que entrevistaron a Daveigh Chase fue en 2012. En esa ocasión, platicó de sus más recientes proyectos y de su rutina de maquillaje.

La actriz, que falleció a los 35 años, nunca dio explicaciones de su distanciamiento del cine y las redes sociales.

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