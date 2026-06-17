¿Shakira tiene novio? La cantante es capatada en una cita con el actor mexicano Manuel García-Rulfo

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Shakira y Manuel García-Rulfo. Fotos: AFP.

La cantante Shakira fue captada bailando junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en un bar de Hollywood, lo que levantó sospechas de posible romance.

Shakira y Manuel García-Rulfo fueron vistos saliendo del exclusivo Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, donde aparentemente compartieron un rato relajado.

Los videos que circulan en internet muestran a los famosos conversando y abordando juntos un automóvil afuera del hotel.

Ella dijo, si vamos a bailar, VAMOS A BAILAR.

Se cambió sus tacones por zapatillas.

Shakira bailando con Manuel García Rulfo en un bar en Hollywood. pic.twitter.com/7sxjnwWxqD — AndroShak (@DiAndrotoro) June 17, 2026

Usuarios en redes sociales no tardaron en señalar la complicidad y las sonrisas que mostraron ambos. Sin embargo, ni Shakira ni Manuel García-Rulfo han hecho declaraciones al respecto.

Aunque a la colombiana se le ha relacionado con figuras como el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el actor Tom Cruise, la artista se ha mantenido alejada de las relaciones sentimentales públicas.

Desde su polémica separación del futbolista Gerard Piqué, anunciada en junio de 2022 tras 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha, Shakira ha centrado su energía en su carrera musical y en su vida familiar.

Actualmente la famosa se encuentra promocionando su sencillo “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026, incluso se presentó el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Por su parte, Manuel ha estado vinculado a la cantante Audrey McGraw desde el 2023, y no hay reportes de que hayan finalizado su relación.

Manuel García-Rulfo: ¿quién es el mexicano relacionado con Shakira?

Manuel García-Rulfo es un actor mexicano nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco.

Manuel ha aparecido en varias películas a lo largo de los años, incluyendo “Los siete magníficos”, “Un hombre llamado Otto” y “Greyhound”. En 2022, consiguió su primer papel protagonista en el drama legal “The Lincoln Lawyer”, basado en la serie de libros homónima de Michael Connelly.

También participó en “Jurassic World Renace” en 2025, un proyectó que le exigió una preparación física exhaustiva.

“Yo me lastimé el tobillo, me lo madrié, duré como un mes con el tobillo malo y me lastimé un hombro porque sí son muy físicas las escenas“, compartió Manu con UnoTV.

Durante esa plática, el actor mexicano reveló que tuvo que aprender a bucear, a manejar un velero y se entrenó con especialistas en acción.