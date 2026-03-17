¿Qué se celebra el 17 de marzo? Curiosidades del Día de San Patricio, la fiesta verde más famosa del mundo

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Curiosidades del Día de San Patricio. Foto: AFP

Cada 17 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se visten de verde para celebrar el Día de San Patricio, una de las festividades más populares a nivel global, lo que comenzó como una conmemoración religiosa en Irlanda, hoy se ha transformado en una fiesta multicultural llena de desfiles, música, comida y tradiciones que cruzan fronteras; aunque muchos la relacionan con cerveza y celebraciones, esta fecha tiene un origen histórico más profundo.

El Día de San Patricio conmemora la muerte de San Patricio, ocurrida en el año 461. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, dicho santo fue un misionero cristiano que desempeñó un papel fundamental en la conversión de Irlanda al cristianismo.

Según la tradición, utilizaba un trébol de tres hojas para explicar el concepto de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), lo que convirtió a esta planta en uno de los símbolos más importantes de la celebración.

Con el paso del tiempo, esta conmemoración religiosa evolucionó hasta convertirse en una festividad nacional en Irlanda y posteriormente en un evento global.

¿Por qué todo se pinta de verde?

El color verde es uno de los elementos más representativos del Día de San Patricio, está directamente relacionado con Irlanda, conocida como “La isla esmeralda” por sus paisajes naturales.

Sin embargo, de acuerdo con Smithsonian Magazine, el color originalmente vinculado a San Patricio era el azul. Fue con el tiempo que el verde ganó popularidad, en parte por su relación con el trébol y por movimientos nacionalistas irlandeses que lo adoptaron como símbolo.

Hoy en día, vestir de verde el 17 de marzo es casi una regla no escrita en muchas partes del mundo.

Curiosidades del día de san patricio

El Día de San Patricio está lleno de datos interesantes que explican por qué se ha convertido en una celebración global:

No es solo una fiesta irlandesa : de acuerdo con History, la festividad se expandió principalmente gracias a la migración irlandesa, especialmente hacia Estados Unidos, donde adquirió gran popularidad.

: de acuerdo con History, la festividad se expandió principalmente gracias a la migración irlandesa, especialmente hacia Estados Unidos, donde adquirió gran popularidad. Los desfiles más grandes no están en irlanda : aunque parezca sorprendente, algunas de las celebraciones más grandes se realizan fuera del país europeo, particularmente en ciudades estadounidenses.

: aunque parezca sorprendente, algunas de las celebraciones más grandes se realizan fuera del país europeo, particularmente en ciudades estadounidenses. Chicago tiñe su río de verde : una de las tradiciones más llamativas ocurre en Chicago, donde el río se pinta de verde como parte del festejo, atrayendo a miles de turistas cada año.

: una de las tradiciones más llamativas ocurre en Chicago, donde el río se pinta de verde como parte del festejo, atrayendo a miles de turistas cada año. No siempre fue una fiesta : originalmente era una celebración religiosa solemne en la que incluso los pubs permanecían cerrados en Irlanda.

: originalmente era una celebración religiosa solemne en la que incluso los pubs permanecían cerrados en Irlanda. El trébol es símbolo de identidad: además de su significado religioso, también se ha convertido en un emblema de la identidad irlandesa y de la buena suerte.

¿Cómo se celebra actualmente?

En la actualidad, el Día de San Patricio es una mezcla de tradición, cultura y entretenimiento. Las calles de distintas ciudades del mundo se llenan de desfiles, música en vivo, bailes tradicionales y una fuerte presencia del color verde en ropa, alimentos e incluso bebidas.

En Estados Unidos, por ejemplo, la celebración ha alcanzado un nivel masivo, con eventos multitudinarios en ciudades como Nueva York y Chicago. Incluso edificios y monumentos icónicos se iluminan de verde como parte del festejo.

En México, la festividad también ha ganado popularidad en los últimos años, bares, restaurantes y centros nocturnos organizan eventos especiales, mientras que algunas personas adoptan la tradición de vestirse de verde o participar en celebraciones temáticas.

De acuerdo con el Gobierno de Irlanda, el Día de San Patricio se ha convertido en una plataforma global para compartir la cultura irlandesa, promoviendo su música, gastronomía y tradiciones en distintos países.

Lo que comenzó como una fecha religiosa en Irlanda hoy es una de las celebraciones más reconocidas del mundo. Su evolución refleja cómo las tradiciones pueden transformarse y adaptarse a diferentes culturas sin perder su esencia.

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