Luis Carlos Origel revela cómo se lleva con Erik Rubín, tras comenzar noviazgo con Andrea Legarreta

GENERANDO AUDIO...

Luis Carlos Origel revela cómo se lleva con Erik Rubín. Foto: CUARTOSCURO

Luis Carlos Origel reveló cómo se lleva con Erik Rubín, luego de comenzar su noviazgo con Andrea Legarreta. El entrenador personal y creador de contenido fitness señaló que se lleva bien con el ex Timbiriche.

El sobrino de Pepillo Origel compartió estas palabras después de asistir al programa “Hoy”, donde encabezó una sección de ejercicio. A su salida fue abordado por algunos integrantes de la prensa, entre ellos Eden Dorantes, quien compartió los testimonios de Luis y posteriormente de Andrea.

Luis Carlos Origel da sus impresiones por su relación con Andrea Legarreta

Luis Carlos Origel reveló cómo se lleva con Erik Rubín, lo cual es bastante positivo y destacó que todos están muy contentos. Esto a pesar de que muchas personas piensan que podrían ser todo lo contrario.

“’¿Cómo te llevas con Eric?’ Muy bien, muy bien con todos. ‘¿Con las hijas?’ Muy bien también. ‘¿Por qué crees que la gente se sorprende de que tengan una excelente relación todos?’ Eh, pues no sé, no sé, pero estamos muy contentos”. Luis Carlos Origel

Sobre su relación con Andrea Legarreta, dijo que está muy feliz, ya que se trata de una persona a la que él quiere mucho:

“Así es, estamos muy contentos. Es una persona que quiero muchísimo y que admiro muchísimo y estamos muy contentos”. Luis Carlos Origel

Luis añadió que Andrea es un gran ser humano y es una persona a la que quiero muchísimo. Ante las cuestiones de edad, refirió que eso es irrelevante y no cuentan.

¿Qué dice Andrea Legarreta sobre Luis Carlos Origel?

Andrea Legarreta destacó su relación con Luis Carlos Origel, pues es alguien a quien conoce de hace muchos años y con quien tiene cosas en común:

“Hay gente que de pronto a lo mejor han sido tus amigos toda la vida y cada quien toma rumbos distintos. Él y yo coincidimos en ciertas cosas. Él obviamente es un profesional al respecto, realmente no ha cambiado tanto nuestra historia de amigos. Simplemente se ha sumado ahí otro sentimiento distinto que es muy bonito”. Andrea Legarreta

La conductora indicó que una de esas coincidencias con su actual pareja es el ejercicio, pues ella y su familia siempre han tratado de llevar una vida sana:

“En familia, tanto con mis niñas, con Eric, con mis hermanos, somos gente que nos gusta mucho hacer ejercicio, nos gusta tener una vida sana y obviamente de pronto vas coincidiendo en la vida con personas que conectan desde lugares parecidos”. Andrea Legarreta

Es por ella que al final la pareja sabe que tienen algunas cosas en las que coinciden y eso se añade al conocimiento que ya se tenían con la larga amistad que tienen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento