Influencer muere a los 26 años tras caer desde el piso 27 de un rascacielos en Dubái

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Rascacielos en Dubai, imagen ilustrativa. Foto: Getty

La influencer brasileña Kauana Bilhar falleció a los 26 años tras caer desde el piso 27 de un rascacielos en Dubái.

Su tío declaró al medio brasileño G1 que Kauana, quien llevaba dos años viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, cayó desde el balcón de su habitación.

La caso de la muerte de la creadora de contenidos sigue bajo investigación por parte de las autoridades locales y se reporta que la tragedia ocurrió el martes 7 de julio.

Darla Bilhar, la madre de la fallecida creadora de contenido, viajó a Dubái para seguir la investigación y repatriar el cuerpo de su hija.

También pidió respeto a los medios de comunicación, luego de que surgieran comentarios negativos en redes sociales sobre la influencer.

“Ninguna madre debería tener que enterrar a una hija, y ninguna madre debería tener que luchar para defender el honor de alguien que ya no está mientras está de luto”, añadió Darla.

Kauana Bilhar era una popular ‘influencer‘ brasileña, con más de 22 mil seguidores en Instagram.

La también modelo publicaba viajes al extranjero, lujos y ropa de diseñador.

La última publicación de Kauana en su perfil de Instagram fue el 25 de junio.

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