¿Quién es Carliz de la Cruz? La exnovia de Bad Bunny que lo apoyó antes de la fama y hoy lo demanda por 40 millones de dólares

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Carliz fue el amor antes de la fama del cantante. Foto: Gettyimages

Carliz de la Cruz Hernández continuará con el proceso para demandar al cantante Bad Bunny por 40 millones de dólares, luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazara el recurso de Benito para finalizar el litigio.

La decisión reavivó el interés por conocer quién es la mujer que estuvo junto al cantante antes de convertirse en una de las mayores figuras de la música urbana y por qué su voz terminó demandándolo.

¿Quién es Carliz de la Cruz, ex de Bad Bunny que hoy lo demanda?

Carliz de la Cruz Hernández es una abogada estadounidense de 33 años que también mantiene presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con belleza, moda y estilo de vida.

En Instagram reúne cerca de 145 mil seguidores (recientemente 5 mil seguidores quitaron su follow tras saber que continúa el proceso de la demanda), plataforma en la que suele interactuar con sus seguidores mediante dinámicas de preguntas y respuestas, además de publicar momentos de su vida cotidiana.

Su historia con Bad Bunny comenzó en 2011, cuando ambos coincidieron trabajando en un supermercado Econo, ubicado en Vega Baja, Puerto Rico. Mientras ella cursaba sus estudios universitarios, Benito Antonio Martínez Ocasio se encontraba estudiando comunicación y comenzaba a escribir sus primeras canciones para abrirse paso en la industria musical.

La relación entre ambos se extendió hasta 2017, antes de que el cantante firmara con Rimas Entertainment y alcanzara el éxito internacional.

De acuerdo con los documentos judiciales, Carliz no solo fue la pareja sentimental del artista, sino que también participó en algunos aspectos de sus primeros proyectos musicales, apoyándolo con la organización de presentaciones, asuntos administrativos y la revisión de contratos durante el inicio de su carrera.

¿Por qué demandó Carliz de la Cruz a Bad Bunny?

El conflicto legal gira alrededor de la frase “Bad Bunny, baby”, utilizada al inicio de la carrera del cantante como sello de sus canciones.

Según la demanda, el intérprete de “Me llueven” le pidió a Carliz grabar en 2015 realizar dicha grabación para utilizarla en sus proyectos musicales. La abogada aceptó y realizó la grabación desde el baño de la casa de una amiga, ya que era el lugar con menos ruido, para después enviarle el archivo de audio.

Con el paso de los años, esa grabación terminó escuchándose al inicio de canciones como “Pa Ti” y “Dos Mil 16”, además de utilizarse en conciertos, campañas promocionales, plataformas digitales y otros materiales relacionados con el artista.

Carliz sostiene que nunca autorizó ese uso comercial. Incluso afirma que tiempo después representantes de Bad Bunny le ofrecieron 2 mil dólares (casí 35 mil pesos mexicanos) para adquirir los derechos del audio, propuesta que rechazó.

Debido a la ello, de la Cruz presentó una demanda en marzo de 2023, donde acusa a Bad Bunny y a miembros de su equipo de haber utilizado su voz sin autorización, vulnerando sus derechos de imagen y propiedad intelectual.

Como parte del proceso, Carliz solicita una compensación de 40 millones de dólares y asegura que la enorme popularidad de la frase ha afectado su vida personal, pues con frecuencia es identificada por desconocidos al escuchar el famoso “Bad Bunny, baby”, situación que, según el expediente, le ha provocado ansiedad y afectaciones emocionales.

Con la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el litigio seguirá avanzando, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre el caso.

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