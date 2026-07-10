Justin Trudeau sorprende al debutar como bailarín en video de Katy Perry

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Fotos: Cuartoscuro/AFP

Justin Trudeau sorprendió al debutar como bailarín en el nuevo videoclip promocional de Katy “Watch It Burn. El exprimer ministro de Canadá aparece moviéndose al ritmo de la canción en un cameo que rápidamente se volvió viral y desató miles de reacciones entre los seguidores de la cantante.

La participación de Trudeau también fue vista como una muestra de apoyo a su pareja. Desde que hicieron pública su relación en 2025, ambos han aparecido juntos en distintos eventos y el político ha acompañado a la intérprete en algunos de los momentos más importantes de su carrera.

¿Cómo aparece Justin Trudeau en “Watch It Burn”?

En el videoclip publicado ayer, 9 de julio, Justin Trudeau participa como invitado especial y se le puede ver bailando y brincando con entusiasmo mientras Katy Perry interpreta el tema. Aunque su aparición es breve, fue suficiente para llamar la atención de los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en compartir memes y comentarios sobre su inesperada faceta.

“Watch It Burn” es el primer sencillo que la cantante lanza en 2026 y presenta una historia cargada de simbolismos según fans; pues Perry abraza su lado más oscuro al transformarse en una figura mitad mujer y mitad escorpión, mientras el fuego representa el cierre de una etapa y el inicio de una nueva.

Así comenzó la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau

La relación entre la cantante de “ET” y el político canadiense comenzó a generar especulaciones en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal, durante la gira “Lifetimes”. Poco después, Perry confirmó la ruptura de su compromiso con el actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de casi una década.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos momentos públicos, incluyendo unas vacaciones en yate frente a la costa de California. Además, recientemente asistieron juntos al partido de Estados Unidos vs Panamá del Mundial 2026.

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