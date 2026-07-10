Pokémon GO celebra 10 años con un espectáculo de Mewtwo en Times Square; así fue el evento

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Pokémon GO celebró su décimo aniversario con un espectáculo especial en Times Square, Nueva York, Estados Unidos, donde miles de jugadores se reuniero ayer, 9 de julio, para revivir uno de los momentos más icónicos de la franquicia, la llegada de Mewtwo a la ciudad, tal como ocurrió en el tráiler de lanzamiento del videojuego en 2016.

El evento transformó las pantallas gigantes de Times Square en un escenario interactivo que mostró al pokémon desplazándose entre los edificios, mientras los asistentes participaron en incursiones especiales para capturarlo dentro del juego. La celebración reunió a entrenadores de distintas partes del mundo y marcó el inicio de una nueva etapa para el popular título de realidad aumentada.

¿Cómo fue la celebración por los 10 años de Pokémon GO?

La fiesta comenzó con presentaciones de DJ’s y una cuenta regresiva en el Times Square, donde las pantallas recrearon la escena del tráiler con el que Pokémon GO fue presentado hace una década.

Además del espectáculo visual, los asistentes pudieron participar en incursiones especiales para enfrentarse a Mewtwo y capturarlo dentro del videojuego, una actividad que se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche.

Durante el evento, Alan Mandujano, responsable de Pokémon GO para Latinoamérica, aseguró que la celebración representa el cierre de una primera etapa para el juego y el comienzo de una nueva.

“Este evento es como cerrar la puerta de los primeros 10 años y pensar en lo que viene. No sabemos exactamente qué será, pero sí sabemos que habrá más comunidad, más eventos en vivo y más de este juego que ha hecho que 800 millones de personas lo hayan jugado a lo largo de estos 10 años”, señaló. Alan Mandujano, responsable de Pokémon GO para Latinoamérica

El directivo también destacó que la recreación de Mewtwo en Times Square hizo realidad una de las escenas más recordadas por la comunidad desde el lanzamiento del videojuego.

“Por primera vez cumplimos la fantasía del tráiler de 2016. Era un sueño ver si esto era posible y, diez años después, se hizo realidad”. Alan Mandujano, responsable de Pokémon GO para Latinoamérica

Desde su lanzamiento en julio de 2016, Pokémon GO se convirtió en uno de los videojuegos móviles más exitosos del mundo gracias a su combinación de realidad aumentada y exploración en espacios públicos.

De acuerdo con Alan Mandujano, alrededor de 800 millones de personas han jugado Pokémon GO durante esta primera década y la intención es que el título continúe creciendo con nuevos eventos presenciales y experiencias para la comunidad de entrenadores.

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