PAOT CDMX condena comentarios de Pedro Sola y advierte que pueden normalizar el maltrato animal

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La PAOT habla sobre Pedrito Sola y sus declaraciones. Foto: AFP

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) emitió un posicionamiento oficial para condenar las declaraciones realizadas por Pedro Sola durante una emisión de Ventaneando, en las que expresó que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los perros que veía en establecimientos pet-friendly.

La dependencia señaló que este tipo de expresiones pueden propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal.

En el comunicado, la PAOT indicó que, como autoridad en materia de protección al medio ambiente y bienestar animal, manifiesta su más enérgica condena a las declaraciones del conductor, al considerar que incitan de manera irresponsable al envenenamiento de animales de compañía.

La dependencia subrayó que estas expresiones “no solo resultan inaceptables en una sociedad que reconoce a los animales como seres sintientes, sino que pueden propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente“.

Asimismo, reiteró que rechaza “categóricamente cualquier expresión que normalice o promueva el daño a los animales, ya que atentan contra su dignidad, la convivencia armónica y los avances en materia de protección animal alcanzados en nuestra ciudad”.

La PAOT alerta por el aumento de denuncias de maltrato animal

La procuraduría recordó que el maltrato animal representa una problemática social en la Ciudad de México y compartió cifras sobre el incremento de denuncias.

De acuerdo con las estadísticas de la propia institución, las denuncias por maltrato animal pasaron de mil 868 casos en 2019 a 3 mil 868 en 2025, lo que representa un aumento superior al 100%.

Además, citó datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, según los cuales siete de cada diez animales de compañía en México sufren alguna forma de maltrato.

La dependencia llama a ejercer responsabilidad social

En el mismo posicionamiento, la PAOT exhortó a los medios de comunicación, figuras públicas y líderes de opinión a ejercer su influencia con responsabilidad social, evitando expresiones que atenten contra el bienestar animal y fomentando una convivencia armónica basada en el respeto.

También reiteró su compromiso institucional con la protección y el bienestar de los animales, al señalar que continuará trabajando para garantizar el respeto a los seres sintientes y promover una cultura de cuidado responsable en la Ciudad de México.

¿Qué dijo Pedro Sola?

La polémica comenzó durante una emisión de Ventaneando, cuando Pedro Sola expresó su rechazo a la presencia de perros en establecimientos pet-friendly y comentó que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los animales que encontraba en restaurantes y centros comerciales.

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

Posteriormente, el conductor ofreció una disculpa pública por sus declaraciones y reconoció que sus comentarios fueron una falta de empatía.

Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública.



En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no… https://t.co/67JDj2eenS pic.twitter.com/gw4tBokpuW — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026

Sin embargo, la controversia continuó y ahora derivó en el posicionamiento oficial de la PAOT, que reiteró que cualquier mensaje que promueva la violencia contra los animales resulta incompatible con la protección y el bienestar animal.

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