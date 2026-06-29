Influencer Narabask denuncia que la estafaron con más de 48 mil pesos por pedir una ambulancia al 911

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La influencer denunció que la estafaron. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La influencer méxico-coreana Narabask denunció que fue víctima de una estafa al pedir una ambulancia al número de emergencias 911 y llevarla a un hospital. De acuerdo con su testimonio, le terminaron cobrando más de 48 mil pesos por el servicio.

@narabask No me adulteraron la bebida. Simplemente se me bajó la presión y los de el servicio de emergencias me pidieron que fuera al hospital porque podría estar sufriendo de algo grave cuando no era así. Subo esta para concientizar a la gente y que si les pasa, vayan preparados 💔 ♬ original sound – Narabask

Narabask denuncia que la estafaron con más 48 mil pesos por pedir una ambulancia

A través de una publicación en redes sociales, Narabask relató que hace unos días, mientras veía el Mundial, se tomó un “shot” de tequila para festejar; de repente, se sintió mareada y se le bajó la presión. Un amigo la vio muy mal y decidió llamar al 911 para pedir una ambulancia.

Durante la llamada, le dijeron que podría tratarse de taquicardia y le recomendaron ir a un hospital privado, ya que en uno público tendrían que hacer mucho papeleo. También les mencionaron que el traslado en la ambulancia sería gratuito.

Para su sorpresa, el traslado que supuestamente era gratis terminó costando 24 mil pesos; además, en el hospital les terminaron cobrando por varios servicios. Al final, el tratamiento médico terminó costando 48 mil 777 pesos.

“Después nos enteramos de que la ambulancia había costado 24 mil pesos. Además, el hospital nos pidió un depósito de 8 mil pesos y posteriormente me cobraron 16 mil 777 pesos por la atención médica. En total, terminé pagando 48 mil 777 pesos”, reveló la influencer.

Hospital al que llevaron Narabask generaba desconfianza y estaba en mal estado

El hospital privado al que llevaron a Narabask se encontraba en malas condiciones y generaba desconfianza. ”Las sábanas de la cama tenían manchas que parecían de sangre y de otros fluidos, como si hubieran sido lavadas, pero nunca reemplazadas”, expresó la influencer.

También comenta que en la habitación había cámaras apuntando hacia la cama y le pidieron que se quitará la ropa; los doctores aseguraron que no grababan, pero ella exigió que las giraran porque se sentía incómoda.

“Después intentaron canalizarme a unos doctores. Entraron 4 al mismo tiempo. Me picaron varias veces sin poder encontrar la vena y terminé llorando del dolor. Al final tuvo que llegar una supervisora para colocarme el suero correctamente”, añadió.

El diagnóstico final fue que sólo necesitaba descansar y dormir bien; por todo esto le cobraron casi 49 mil pesos, por lo que aseguró sentirse estafada.

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