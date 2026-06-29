Livia Brito enciende redes con fotos en traje de baño desde la playa

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Livia Brito comparte fotos en bikini. Foto: Getty

La actriz Livia Brito volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una nueva sesión de fotografías desde la playa. Con imágenes en traje de baño y el mensaje “Días de playita”, la también modelo generó miles de reacciones y comentarios en sus redes sociales.

La publicación rápidamente acumuló interacciones de sus seguidores, quienes destacaron el estilo de la actriz y llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y halagos.

Livia Brito presume días de playa y causa revuelo en redes

En las fotografías, Livia Brito aparece disfrutando de un día de descanso junto al mar, recostada en la arena luciendo un bikini corto y una gorra.

Posteriormente, en un segundo post, con el mar de fondo y una foto menos luminosa, la actriz cubana de 39 años posó nuevamente en bikini, robando suspiros entre sus fans.

Asimismo, en una tercera publicación en redes, Brito compartió con sus seguidores dos fotos más, en las que porta un bikini café de dos piezas. En una de ellas, se percibe que está dentro de una alberca, mientras en la segunda se encuentra recostada y disfrutando del sol.

¿Quién es Livia Brito?

Livia Brito, actriz cubano-mexicana de 39 años, ha participado en distintas telenovelas, lo que la llevó a ser reconocida por los televidentes. Desde pequeña, llegó a México y comenzó a tener relevancia en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, en febrero del presente año, fue vinculada a proceso por el caso del paparazzi Ernesto Zepeda, acusada de falsedad de declaraciones.

Por ahora, la actriz sigue compartiendo fotos y videos de su estilo de vida, manteniendo activa su comunidad en redes sociales, después de la polémica suscitada.

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