Muere la actriz Gabriela Fleritt; fue encontrada sin vida junto a su hija y nieto tras terremotos en Venezuela

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La comediante Gabriela Fleritt fue encontrada sin vida Foto: UnoTV/IA

La humorista venezolana Gabriela Fleritt, su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera fueron encontrados sin vida tras los terremotos ocurridos en Venezuela la tarde del 24 de junio.

Después de varios días de búsqueda, su sobrino Eduardo Fleritt, en un comunicado confirmó el deceso de la comediante y sus familiares tras el colapso de su residencia en La Guaira, Venezuela.

“Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos GABRIELA FLERITT, ANDREA LAYA Y MARIANO FERRERA”. Eduardo Fleritt

Muere la comediante Gabriela Fleritt; su sobrino confirma la noticia

Después de varios días de búsqueda, el sobrino de la comediante Gabriela Fleritt, Eduardo Fleritt, publicó un comunicado en el que dio a conocer el fallecimiento de la humorista, quien fue encontrada sin vida junto a su hija y su nieto.

En la publicación, donde dio a conocer la noticia, también agradeció a quienes lo apoyaron en la búsqueda.

“En medio de esta inmensa tristeza, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante esta incansable búsqueda: a quienes compartieron las publicaciones, difundieron la información, elevaron una oración y nos brindaron palabras de apoyo y esperanza. Cada gesto de solidaridad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos”. Eduardo Fleritt

¿Quién fue Gabriela Fleritt?

Gabriela Fleritt fue una reconocida actriz que también se desempeñó como comediante y locutora, ganando gran reconocimiento en su natal Venezuela al formar parte de proyectos como La guerra de los sexos, Cheverísimo y ¡A que te ríes!.

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