Karely Ruiz presume resultado de su operación de busto y se defiende de críticas

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Karely Ruiz mostró su nueva imagen. Foto: Getty

Karely Ruiz sorprendió a mostrar el resultado de su más reciente cirugía estética de busto,la influencer publicó un video en Instagram donde aparece luciendo un vestido ajustado con el que mostró los cambios en su figura, asegurando que finalmente obtuvo el resultado que esperaba.

Junto a la grabación, la creadora de contenido expresó la felicidad que siente tras recuperarse de la intervención y dejó un mensaje para sus seguidores. “Por fin pude mostrarles el resultado. Ya no más bubssss hasta el ombligo. Estoy tan feliz con mi resultado, ¿qué opinan?”, escribió, publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.

¿Qué cirugía se realizó Karely Ruiz en el busto?

Además de presumir el resultado en Instagram, Karely Ruiz compartió en su canal de YouTube todo el proceso de la intervención, desde las consultas previas hasta su ingreso al quirófano.

La mamá de Madisson explicó que decidió someterse a una mastopexia, que es una cirugía que permite levantar y reacomodar el tejido mamario, retirar el exceso de piel y reemplazar los implantes anteriores, que en el caso de Karely eran de 375 cc. con cambio de implantes; dicho procedimiento fue realizado por el doctor Jorge Aguilar Vaqueiro en Monterrey.

De acuerdo con Karely, el embarazo y la etapa de lactancia provocaron que su busto aumentara considerablemente de tamaño, lo que comenzó a ocasionarle molestias físicas.

“La lactancia y eso se me hicieron unas bombas y la verdad ya me dolía la espalda, ya quería verme más estética, por eso tomé esta decisión… por salud, en algún momento me puede afectar el peso de las bubis”. Karely Ruiz, influencer

Asimismo, confesó que durante un viaje a París comenzó a sentirse incómoda con su imagen, situación que también influyó en su decisión: “habían días que yo lloraba porque no me gustaba cómo me sentía. Me ponía una prenda y no me gustaba y ya por eso tomé esta decisión”, relató.

La creadora de contenido aseguró que, además del aspecto físico, buscaba recuperar la confianza en sí misma y sentirse más cómoda con su cuerpo.

Karely Ruiz responde a las críticas tras mostrar su cirugía

Luego de compartir el resultado de su operación, Karely Ruiz también reaccionó a los comentarios de algunos usuarios que aseguraban que el cambio en su busto era casi imperceptible. La influencer respondió de manera directa a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Se ve igual, ¿qué se hizo?… Ay, es que pura fea me critica. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tan feas?… Sí, pero antes, hermosa. Ahorita pues ya le he invertido a mi cuerpo y me veo bien”, expresó la creadora de contenido.

Karely finalizó diciendo que quienes la critican no son tan agraciadas físicamente: “pero bueno, se ve igual, … feas”. Además, en Facebook compartió algunas de las críticas que recibió y respondió a varios de los usuarios que cuestionaron su cambio físico, mientras que otros seguidores salieron en su defensa y respaldaron la decisión que tomó tanto por motivos de salud como por bienestar personal.

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