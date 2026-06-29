Muere la mamá de Cruz Martínez; Melanie y Arturo Carmona reaccionan

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Cruz Martínez anuncia el fallecimiento de su mamá Foto: UnoTV/IA

Cruz Martínez, expareja de Alicia Villarreal, confirmó el fallecimiento de su madre a través de las redes sociales con un emotivo mensaje.

La publicación, donde dio a conocer la noticia, rápidamente se llenó de diversos comentarios, destacando la reacción de Melanie y Arturo Carmona.

Muere la madre de Cruz Martínez

El cantante y productor Cruz Martínez publicó una serie de fotografías en su Instagram confirmando el fallecimiento de su mamá, sin brindar mayores detalles sobre las causas de su muerte.

“Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida: mi mamá. La mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que jamás dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino.” Cruz Martínez

Asimismo, en la publicación destacó el esfuerzo que hizo como madre soltera para sacar a sus cinco hijos adelante, afirmando Cruz que su amor por ellos fue tal que decidió “partir” el día del cumpleaños de su fallecido hijo para abrazarlo.

“Sacaste adelante a cinco hijos con una fortaleza que sólo Dios podía darte. Nos enseñaste que la vida no siempre es justa, pero que nunca debemos rendirnos. Nos enseñaste a levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida nos golpeara.” Cruz Martínez

Reacción de Melanie y Arturo Carmona

La publicación de Cruz Martínez de inmediato se llenó de diversos comentarios de seguidores y amigos del productor, deseándole pronta resignación.

Pero los que destacaron fueron los mensajes de Arturo Carmona, otra de las exparejas de Alicia Villarreal, así como el de la propia hija de la cantante, Melanie Carmona.

Una guerrera, doña Gela, hasta el último momento. Estoy segura de que dejó este mundo muy orgullosa de los cinco increíbles hijos que crió. Su amor y legado vivirán para siempre. ¡Te quiero hasta la luna y de vuelta! Melanie Carmona

Mi más sentido pésame, querido Cruz. Un abrazo muy grande a toda la familia. Que Dios traiga pronto consuelo y fortaleza. Doña Gela, desde el cielo, seguirá cuidándolos con todo su amor. Arturo Carmona

Cabe señalar que Alicia no ha reaccionado al fallecimiento de la madre de Cruz Martínez, mientras que el productor ya no ha mencionado nada más tras dar a conocer la noticia.

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