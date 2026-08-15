Inicia el 45 Foro Internacional de la Cineteca Nacional con cine de vanguardia

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El 45 Foro Internacional de la Cineteca Nacional inició actividades con una selección de películas enfocadas en el cine de vanguardia, documental y óperas primas, con propuestas de México y otros países. Por ello, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, hace un recorrido por las filmografías.

El encuentro busca acercar al público a historias y formas distintas de hacer cine, desde producciones experimentales hasta documentales que recuperan hechos y experiencias de diferentes regiones del mundo. El Foro Internacional de la Cineteca nació en 1980 como un espacio dedicado al documental, los nuevos creadores y la vanguardia.

45 Foro Internacional de la Cineteca presenta nuevas historias

Entre las películas destacadas se encuentra Emergency Exit, del director español Luis Miñarro. La cinta presenta a un grupo de personajes que permanece dentro de un autobús del que no puede bajar y, durante el trayecto, comparte experiencias, sueños y recuerdos.

También se encuentra La hija cóndor, del boliviano Álvaro Olmos, que sigue a una joven cantante tradicional de origen quechua que busca dejar atrás su vida en las comunidades de los Andes para conquistar la ciudad.

México participa con Un techo sin cielo, dirigida por Diego Hernández. La cinta aborda el duelo a partir de los recuerdos que aparecen después de abrir una caja de zapatos perteneciente a una persona fallecida. La Cineteca Nacional confirma que la película es mexicana, fue realizada en 2025 y tiene una duración de 90 minutos.

Cine mexicano y rescate de la animación

El programa también contempla un recorrido por los primeros años de la animación en México, con cortometrajes realizados entre 1935 y 1938. La selección recupera trabajos de los pioneros de este género y reúne títulos como Paco Perico en Premier, Los Cinco Cabritos y El Lobo y Chema y Juana.

Otro de los rescates mencionados es Soy Cuba, dirigida por Mijaíl Kalatózov, una producción que muestra cuatro historias ambientadas en Cuba y que destaca por su propuesta visual.

Documental aborda la realidad de Gaza

La programación también incluye Hassan en Gaza, del cineasta palestino Kamal Aljafari. El documental parte de imágenes que el director registró años atrás en Gaza y las contrasta con la devastación que encuentra al regresar. La película propone así una mirada sobre la memoria, las personas y las transformaciones provocadas por el conflicto.

La programación y los horarios pueden consultarse en el sitio oficial de la Cineteca Nacional, que cuenta con sedes en Xoco, Chapultepec y Cineteca Nacional de las Artes.

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