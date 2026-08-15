Pablo Preciado, en entrevista: habla de “Historias Dedicadas” y las heridas que convirtió en canciones que llevará al Lunario

GENERANDO AUDIO...

Nos contó detalles del disco y de su concierto en solitario. Foto: Ocesa

Pablo Preciado, músico e integrante de Matisse, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el 12 de septiembre con su primer disco de estudio como solista bajo el brazo, “Historias Dedicadas”.

Este álbum es una etapa importante en su carrera, ya que sus canciones nacieron de experiencias de vida, situaciones personales como su divorcio y otros momentos de vulnerabilidad que el cantante decidió transformar en música.

Rumbo a esta presentación, en la que mostrará una faceta más personal e íntima, en Unotv.com pudimos platicar con el intérprete sonorense, quien reveló algunos detalles del disco y de lo que prepara para esta presentación.

“Historias Dedicadas”: el disco que nació del dolor

Para Pablo Preciado, “Historias Dedicadas” representa una etapa que ya quedó atrás, aunque las emociones que dieron origen a las canciones siguen formando parte de su historia.

El músico explicó que algunos temas fueron escritos en momentos particularmente difíciles. Sin embargo, aseguró que hoy puede hablar de esas experiencias desde un lugar completamente diferente.

“Cuando escribo las canciones, de ese tipo de dolor, como la que escribí con Carin León, ‘No Pasa Nada’, es una canción que escribí el día que me divorcié, en ese momento me estaba llevando la fregada, me estaba llevando muy mal, me sentía muy mal, me sentía muy triste, no dormía, dormía una o dos horas al día. Hoy me siento muy bien, en paz, me siento completamente del otro lado”, explicó el músico.

El proceso para llegar a ese punto también implicó terapia y aceptar que algunas heridas no necesariamente desaparecen por completo.

“Ahorita me siento así, me siento feliz, contento, porque puedo hablar de esto, porque antes no hubiera podido hablar de esto, porque me metí a terapia, porque sané”, resaltó Pablo con una sonrisa dibujada en su rostro.

Para el integrante de Matisse, parte de sanar también consiste en entender que existen dolores que permanecen, pero que pueden encontrar un lugar dentro de la vida.

“Hay cosas que no terminan de sanar, que yo decía, lo dije en una entrevista, ‘hay dolores que nunca dejan de doler’, en nuestra vida, en la tuya tampoco. Hay dolores que se acomodan y que encuentran dónde acomodarse, pero siempre van a doler”. Pablo Preciado, músico

Pablo Preciado y su concierto en el Lunario

El próximo concierto representa un reto distinto para Pablo. A diferencia de las presentaciones que ha ofrecido con Matisse, ahora el foco estará completamente sobre él y canciones que prácticamente nunca ha interpretado frente a un público. Incluso, reconoce que esa situación le genera nervios.

“Estoy seguro que quieren intensidad, porque eso es lo único que yo transmito en ese sentido. Entonces, voy a darme todo el permiso de ser el más intenso y profundo de contar las historias, si eso me hace llorar o nos hace llorar, pues está bienvenido”. Comentó.

Esa vulnerabilidad, dice, también forma parte de lo que quiere transmitir con su proyecto como solista.

“La vulnerabilidad es buena, porque las cosas crecen a través de la incomodidad. Yo quiero crecer, quiero seguir mejorando, a través de la incomodidad, no de la agusticidad (sic), el que se sienta en sus laureles, pues no crece realmente, y yo creo que la vulnerabilidad es eso, creo que va ligado a la autenticidad”, resaltó.

De una experiencia dolorosa a canciones que buscan conectar

Una de las características de “Historias Dedicadas” es que, pese a que varias canciones parten de experiencias dolorosas, Pablo no quiso convertirlas necesariamente en piezas oscuras. Explicó que la melodía también ocupa un lugar fundamental dentro de su manera de crear.

“Escribir canciones, es lo que más me gusta del mundo. Si mañana me dices, ‘no te vuelves a parar en un escenario, pero vas a escribir canciones toda tu vida’, ¿dónde firmo? Me gusta el escenario claro, me gusta cantar, cada vez le fui agarrando más amor, pero hay muchas veces que me gusta no estar, o sea, prefiero el estudio mil veces que eso”, destacó Pablo Preciado.

De acuerdo con el músico, esa forma de componer está presente en buena parte de las canciones que integran “Historias Dedicadas”.

“Me atrevo a decir que el 90% de las canciones las escribí en menos de una hora, de lo mucho que traía que decir”. Pablo Preciado, músico

El proceso también ha tenido un impacto en su relación con su hija de 11 años, quien comparte con su padre el gusto por la música y suele acompañarlo en el estudio.

“Mi hija es mi mejor amiga, mi hija es mi cómplice, mi compa, y yo soy su mejor amigo”, agregó.

¿Qué prepara Pablo Preciado para su concierto?

El concierto del Lunario será diferente a una presentación tradicional. Pablo quiere que el público tenga la sensación de estar en una conversación y no solamente frente a un espectáculo musical.

La idea es que el escenario sea sencillo y que las canciones tengan el mayor peso posible.

“Solamente voy a estar yo con una guitarra o con un piano, nada más. Es lo único que va a haber, y generar un mood de conversación, de plática, y espero que la gente lo sienta así”, adelantó.

Aunque no descarta la posibilidad de tener invitados, su principal intención es que el concierto gire alrededor de las historias que quiere compartir.

“La gente no está comprando boletos para ver la sorpresa, está para sentir algo, y creo que es lo importante, sentir, eso para mí es la sorpresa”. Pablo Preciado, músico

El repertorio tampoco estará limitado a “Historias Dedicadas”. Pablo adelantó que presentará algunas canciones de Matisse que él mismo ha escrito, además de temas que compuso para otros artistas y canciones que lo han marcado. Entre ellas mencionó “Así era ella”, interpretada por Cristian Castro, así como otras.

Por ahora, Pablo no tiene contemplado lanzar su próximo álbum como solista este año. Su intención es continuar publicando canciones esporádicamente, tal vez una por mes o más y, posteriormente, definir una fecha de lanzamiento.

“A lo mejor hago una cada mes. Octubre, noviembre, y descanso diciembre, y saco enero, febrero, marzo, algo así. Pero de que voy a sacar, ¡voy a sacar!”, dijo muy entusiasmado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.