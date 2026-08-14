Bad Bunny escribe emotiva carta tras la muerte del boxeador Prichard Colón

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El “Conejo Malo” se sinceró. Foto: Getty/AFP

Bad Bunny se despidió del boxeador Prichard Colón a través de una emotiva carta, en la que reveló la admiración que sentía por el exboxeador puertorriqueño desde que comenzó a seguir su carrera en 2014, cuando el cantante apenas daba sus primeros pasos en la música.

El exboxeador permaneció durante una década con graves secuelas neurológicas y en silla de ruedas después de la pelea que marcó su vida en 2015.

“CAMPEÓN X100PRE”: Bad Bunny se despide de Prichard Colón

El mensaje fue publicado este viernes 14 de agosto en el periódico El Nuevo Día, firmado por Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, un día después de que se confirmara la muerte de Colón a los 33 años.

En su carta, Bad Bunny explicó que el boxeo siempre ha formado parte de su vida y que desde niño acostumbraba ver peleas, una afición que, según escribió, se relaciona también con la cultura boxística de Puerto Rico.

“Algo que quizás no sepan de mí es que, desde niño, he sido fanático del boxeo. Yo era de los que veía peleas todos los sábados, no importa quién peleara”. Bad Bunny

Fue en 2014 cuando comenzó a prestar especial atención a la carrera de Prichard Colón, a quien veía como uno de los jóvenes prospectos con mayor potencial del boxeo puertorriqueño. “En el 2014, cuando apenas comencé a grabar canciones en mi clóset, también comenzaba a seguir la carrera de un joven prospecto de Puerto Rico al que le tenía mucha fe”.

Bad Bunny incluso contó que hablaba de Colón con otras personas con la misma emoción con la que compartía sus propias aspiraciones musicales.

El intérprete de “Otra noche en Miami”, destacó que Colón reunía las cualidades necesarias para alcanzar ese nivel, tanto dentro como fuera del ring.

“Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma… Tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo”. Bad Bunny, cantante

El cantante también recordó que Colón representó una figura con la que los puertorriqueños podían sentirse identificados y orgullosos.

Bad Bunny lamentó que Colón no cumpliera su sueño

“CAMPEÓN X100PRE”



Benito Antonio Martínez Ocasio dedica escrito a Prichard Colón. pic.twitter.com/rPyAe7NXFh — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) August 14, 2026

En la parte final de la carta, Bad Bunny lamentó que Prichard Colón no hubiera tenido la oportunidad de desarrollar todo el potencial que él veía en su carrera.

“Ayer, ese boxeador partió de este mundo, y aunque él no tuvo la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nosotros le despedimos y recordaremos como un campeón de nuestra tierra”. Bas Bunny, cantante

El artista aseguró que nunca dejó de creer en el exboxeador, incluso después de que su vida cambió por completo tras aquella pelea. La carta concluyó con un mensaje de despedida para el deportista puertorriqueño.

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