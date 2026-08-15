Muere la influencer Jiang Xiaorou a los 24 años: ¿qué se sabe del accidente y su polémico video?

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Foto: IA

Jiang Xiaorou, influencer de China, murió a los 24 años después de permanecer hospitalizada por un grave accidente automovilístico. La joven, conocida por grabar videos paranormales, falleció el pasado 10 de agosto a causa de su estado de salud.

La noticia de su muerte se viralizó en redes sociales después de que algunos usuarios relacionaran lo ocurrido con un video polémico que había publicado anteriormente, en el que aparecía rompiendo una figura de Guanyin, entidad espiritual venerada en el budismo y asociada con la compasión.

¿Cuál fue el accidente que terminó con la vida de Jiang Xiaorou?

De acuerdo con el medio Epochtimes, Jiang Xiaorou sufrió un grave accidente automovilístico durante la madrugada del 15 de julio, cuando se dirigía a Guangzhou, China.

Tras el percance, fue trasladada al Hospital Memorial Sun Yat-sen de la Universidad Sun Yat-sen, donde recibió atención médica.

Medios locales reportaron que la joven fue diagnosticada con múltiples lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo, entre ellas trastornos de la coagulación, daño multiorgánico y una lesión cerebral grave.

Jiang Xiaorou permaneció conectada a un respirador y recibió tratamiento continuo en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, falleció debido a las heridas provocadas por el accidente. Su muerte fue confirmada el pasado 10 de agosto.

La joven se dedicaba a crear contenido relacionado con aventuras paranormales, visitas a ruinas y la ruptura de supersticiones, principalmente en Douyin, la versión china de TikTok.

Según People, la creadora de contenido contaba con alrededor de 1.5 millones de seguidores en dicha plataforma.

Video polémico que se viralizó

En agosto de 2025, un video de Jiang Xiaorou generó polémica luego de que apareciera destruyendo con un martillo la figura de Guanyin.

En aquel momento, la influencer dijo a sus seguidores: “Veamos cuánto tiempo puedo vivir”, comentario que provocó diversas críticas entre los internautas.

Medios como HK01 retomaron un comunicado de la familia, difundido el martes a través de su cuenta de Douyin, en el que pidieron a los usuarios evitar la difusión de información no verificada sobre la creadora de contenido.

“Su familia y amigos ruegan encarecidamente a todos: respeten los hechos, absténganse de difundir información no verificada, no compartan contenido que involucre la privacidad y, por favor, dejen de hacer especulaciones excesivas sobre ella y su familia”, señaló el comunicado, retomado por HK01.

Asimismo, la familia pidió a quienes desearan expresar sus condolencias que lo hicieran como “una bendición silenciosa” para recordarla.

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