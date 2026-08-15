En entrevista: Pedro Fernández habla de “De otro planeta”, su nueva canción y de su gira “Ave Fénix Two’r”

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Pedro compartió detalles de su más reciente canción. Foto: Star Media Consulting

Pedro Fernández volverá a los escenarios con la gira “Ave Fénix Two’r”, que arrancará el próximo 5 de septiembre con un concierto en el Auditorio Nacional.

Además, el cantante y actor regresa con una canción nueva bajo el brazo, “De otro planeta”, sencillo que forma parte de su próximo álbum, compuesto por canciones inéditas.

En Unotv.com tuvimos la oportunidad de platicar con el intérprete, quien nos reveló algunos detalles de su nuevo sencillo y de la serie de conciertos que prepara.

“De otro planeta”, la nueva canción de Pedro Fernández

Su nuevo sencillo es una canción que, de acuerdo con el cantante, mantiene la esencia que ha construido durante su trayectoria, pero incorpora un lenguaje más actual.

El tema, escrito por Salvador Aponte, entre otros autores, llegó a manos del intérprete, quien encontró en la canción elementos que conectaban con la música que ha presentado durante los últimos años.

“Yo no sé por qué escribieron esto, pero sí sé que es una canción que tiene mucho que ver conmigo, mucho que ver con la forma o con el contenido de la música que yo he presentado los últimos años, con ese toque del lenguaje coloquial que actualmente se tiene, donde tenemos expresiones tal vez un poco más modernas que antes, pero no deja de ser tan romántico como antes, tan como amarte a la antigua, pero actual”. Pedro Fernández, cantante

También explicó que una de las características que más le gustaron del tema es precisamente esa combinación entre una letra romántica y una forma de expresarse más cercana a las nuevas generaciones.

Además, considera que “De otro planeta” puede llegar a públicos de distintas edades, algo que también busca mantener con el resto de las canciones que integrarán su próximo álbum y que ha pasado con otros sencillos en su discografía.

“Entonces, encuentro que ‘De otro planeta’, así como el resto del contenido del álbum, está dirigido a todos los gustos y a todas las edades”, destacó el artista nacido en Guadalajara, Jalisco.

Pedro Fernández prepara un álbum con canciones inéditas

De hecho, “De otro planeta” es el segundo sencillo que Pedro Fernández ha presentado de su nuevo proyecto. Hace unos meses lanzó “Bailando de a cartón”, una cumbia que también forma parte del disco.

El cantante adelantó que el álbum tendrá diferentes ritmos y temáticas, aunque siempre conservará el estilo que lo ha acompañado durante su carrera. La intención es ofrecer un repertorio variado sin alejarse de la identidad musical.

“Sí, está bien padre porque hay canciones de todo. Tenemos cumbias, tenemos canciones rítmicas, tenemos otras canciones románticas, con diferentes temáticas, por supuesto, pero también con diferentes ritmos”. Pedro Fernández, cantante

Para él, uno de los retos está precisamente en evolucionar sin intentar repetir fórmulas del pasado.

“No vamos a caer en algo como ‘El Aventurero’, porque no lo tenemos. Es muy complicado encontrar algo que se pueda parecer. Y si se parece, estaríamos equivocándonos, porque entonces estaríamos tratando de hacer lo mismo, con una letra diferente o con algo que asemeje. Yo creo que estamos en la búsqueda siempre de hacer algo que se mantenga en la línea pero que sea diferente”, agregó.

“Ave Fénix” volverá al Auditorio Nacional

Pedro Fernández retomará el concepto de “Ave Fénix”, que presentó el año pasado, ahora con una nueva etapa de conciertos titulada “Ave Fénix Two’r”.

Para el 5 de septiembre en el Auditorio Nacional, el cantante prepara una producción renovada y un repertorio que combinará sus canciones conocidas con parte de su nuevo material.

Después de la presentación en el “Coloso de Reforma”, el tour continuará por distintas ciudades de Estados Unidos, como Inglewood, Nueva York, Houston y Las Vegas, entre otras.

En cuanto a estos conciertos, considera que su espectáculo permite que quienes viven fuera de México tengan un acercamiento con sus raíces a través de la música.

“Nosotros, a través de nuestro espectáculo, del mariachi, tratamos de llevarle a nuestros paisanos en Estados Unidos un cachito de México a través de la música”, resaltó.

Mientras que, en México, al momento, además del Auditorio, Pedro Fernández se presentará en Guadalajara, aunque anunciará más fechas para el país próximamente. También, prevé presentaciones en países de Centroamérica y Sudamérica.

¿Habrá sorpresas en el concierto de Pedro Fernández?

Aunque Pedro no quiso revelar demasiado del próximo concierto, sí adelantó algunos detalles, como que “De otro planeta” formará parte del repertorio y también interpretará un par de canciones nuevas del álbum.

Además, el espectáculo tendrá una producción diferente a la que ha presentado anteriormente.

“Para que el público siga disfrutando con la intensidad, con la dinámica y con la alegría y con el romanticismo que el público está acostumbrado a ver en mi show”. Pedro Fernández, cantante

Pedro Fernández y su trayectoria

Con más de 40 años de trayectoria en la música, el cine y la televisión, le preguntamos a Pedro Fernández qué le diría a Pedrito, su versión de niño, después de todo este tiempo. “¡Qué fregón eres!”, respondió el intérprete.

Entonces le cuestionamos qué creía que Pedrito le respondería al escuchar esas palabras. “¡Ya lo sabía!”, exclamó.

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