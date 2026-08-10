Entrevista: Sentidos Opuestos vuelve al Auditorio Nacional y cuenta sobre su regreso

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A unos días de su concierto en el Auditorio Nacional, Sentidos Opuestos continúa con los preparativos para una noche que, sin duda, representa mucho para el dueto que marcó a toda una generación con su música.

En medio de un ensayo y mientras daban los últimos toques a las coreografías para el próximo 12 de agosto, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán se dieron un tiempo para platicar con Unotv.com sobre las sorpresas que preparan y lo que significa para ellos volver a uno de los escenarios más importantes de México.

Platicamos con Alessandra y Chacho en uno de sus ensayos. Foto: Oscar Gómez Cruz

¿Cómo se orquestó el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional?

Volver al Auditorio Nacional no estaba necesariamente en los planes inmediatos de Sentidos Opuestos. El dueto necesitó un pequeño empujón para decidir que era momento de regresar a uno de los escenarios más importantes de su historia.

Y ese empujón llegó de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra y manager de la banda por muchos años, quien falleció el 8 de junio pasado.

“Mi papá fue el que nos convocó y nos dijo: ‘¿Qué están esperando? Ya es momento, tienen que regresar al Auditorio Nacional, su público los está esperando’”. Alessandra Rosaldo, Sentidos Opuestos

La propuesta provocó una mezcla de emoción y nervios. Después de todo, el Auditorio Nacional es un lugar que forma parte de su historia.

“La verdad es que en ese momento, por un lado nos daba emoción, pero también nos daba mucho nervio y también a mí me daba como mucho, ‘híjole, no sé, el Auditorio’. Es un escenario que impone muchísimo y mi papá fue el que nos dijo: ‘Claro que lo pueden hacer y lo tienen que hacer y les va a ir increíble’. Así que él nos echó a andar”, recordó la cantante.

Sentidos Opuestos volverá en solitario al Auditorio, 25 años después

Aunque en 2013 compartieron escenario con Moenia, ahora Alessandra y Chacho Gaytán regresan para reencontrarse con su público 25 años después de la última vez que Sentidos Opuestos se presentó en solitario en dicho recinto.

“Hicimos cuatro auditorios en tiempos pasados y después hicimos un mano a mano con Moenia en el 2013. (…) Y ahora, pues imagínate, con todas estas emociones, compromisos, estamos muy enfocados para este gran Auditorio Nacional”. Chacho Gaytán, Sentidos Opuestos

De hecho, para definir en una palabra lo que representa este venue, para Alessandra sería “majestuoso” y, para Chacho, “emocionante”.

“Pues es que el Auditorio Nacional para mí, a pesar de que no es el escenario más grande de la ciudad, para mí es el más importante. Es como el de más tradición. A mí me impone muchísimo. Es parte de nuestra historia”, explicó Alessandra.

El público también armó el concierto

Otro aspecto que hace especial esta presentación es que el dueto pidió a sus seguidores que propusieran canciones para el setlist de la presentación.

“Llegaron todo tipo de sugerencias y la verdad es que las tomamos en cuenta casi todas” destacó Alessandra.

El concierto incluirá los grandes éxitos del dueto, pero también canciones que quizá no llegaron a ocupar los primeros lugares y que, sin embargo, permanecieron en la memoria de sus seguidores.

“Estamos incluyendo, obviamente, todos los éxitos de Sentidos Opuestos, también muchísimas de las canciones que no fueron éxitos, pero que son canciones nuestras que el público quiere escuchar”, agregó la cantante.

Sin embargo, con esta dinámica, habrá espacio para algo que podría sorprender incluso a quienes conocen de memoria su repertorio, covers de canciones que, en principio, nada tienen que ver con el grupo.

“Luego sugirieron muchas cosas de covers, de canciones que nada que ver con Sentidos Opuestos, que también decidimos darles gusto. Entonces, va a haber sorpresas”, resaltó Alessandra.

Aunque ambos prefirieron no revelar demasiado, sí explicaron que esas canciones forman parte de su propia historia musical.

“En el camino de tu vida, te vas quedando con un playlist personal, aunque no sean tus canciones, porque el playlist de Sentidos Opuestos, obviamente está muy claro el acervo que tenemos. Pero también nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas otras canciones. Y muchas de ellas, la mayoría, serán sorpresa para el Auditorio Nacional”, detalló Chacho.

Un concierto para bailar: “llévense el zapato cómodo”

Si alguien piensa que el regreso de Sentidos Opuestos será una noche únicamente de nostalgia y baladas, el dueto tiene una recomendación, elegir muy bien el calzado.

Aunque su repertorio también tiene grandes canciones románticas, prevén que la mayor parte del espectáculo tendrá un ritmo mucho más intenso.

“Yo creo que un 70%, 75% es upbeat. (…) muy dinámico”, adelantó Chacho Gaytán.

Cabe mencionar que el espectáculo que preparan para el Auditorio Nacional tendría una duración de más de dos horas y, además, no necesariamente será idéntico a las presentaciones en ciudades como Guadalajara o Monterrey, que próximamente visitarán con la gira “Sin límites”.

“Este es un concierto, digamos, más completo (en el Auditorio), más largo. No en todas partes va a ser el mismo concierto. Seguiremos ajustando cosas”, explicó Alessandra.

Una nueva generación también escucha a Sentidos Opuestos

Por otro lado, hay algo que los ha sorprendido durante esta nueva etapa, el público que llega a sus conciertos ya no pertenece únicamente a la generación que creció con sus canciones.

La música del dueto encontró nuevos caminos para mantenerse vigente y, con ello, también llegó a nuevas generaciones.

“Se han ido sumando nuevas generaciones al público de Sentidos Opuestos gracias a que nuestra música se ha mantenido vigente a lo largo de todas estas décadas a través de las discotecas, los bares, los antros, los despechos, las bodas, las reuniones”, reveló Alessandra.

El resultado, dicen, es particularmente emocionante cuando suben al escenario y observan entre el público a familias completas disfrutando de su música.

“Es muy bonito ver cómo hoy por hoy en un concierto de Sentidos Opuestos no nomás están los de nuestra rodada, sino que familias enteras con niños hasta de 5 o 6 años”, agregó la cantante.

¿Habrá música nueva de Sentidos Opuestos?

Aunque el presente del dueto está completamente concentrado en la gira, la posibilidad de escuchar música inédita en el futuro tampoco está descartada.

Alessandra y Chacho anticipan que probablemente será hasta el próximo año cuando comiencen a trabajar formalmente en nuevas canciones.

“Constantemente escuchamos temas de amigos nuestros, de compositores de todas partes y seguramente encontraremos algo maravilloso”, mencionó Chacho Gaytán.

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