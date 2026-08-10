Shakira manda mensaje a Colombia tras terremoto: “Sabemos unirnos y sostenernos”

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Shakira y su mensaje al pueblo colombiano Foto: Shutterstock | AFP

Shakira mandó un mensaje de solidaridad para su natal Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 de este lunes 10 de agosto.

El movimiento sísmico se sintió en las ciudades de Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, por lo que la cantante colombiana decidió publicar su apoyo a las personas afectadas.

Mensaje de Shakira a Colombia

Mensaje de Shakira a Colombia

Fue en sus historias de Instagram que la cantante publicó un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano, que sintió un movimiento telúrico de magnitud 7.4.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”. Shakira

La cantante mandó todo su amor y su fuerza a su tierra y pidió: “Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”.

También aprovechó para publicar algunas recomendaciones realizadas por la Cruz Roja Colombiana en casos de sismo, sobre todo posteriores al evento telúrico, donde se menciona:

Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas

Revise su vivienda en busca de daño estructural grave

Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región

Si hubo daños en su vivienda, no retorne hasta que las autoridades indiquen que es seguro

Siga atentamente las indicaciones de las autoridades

Contribuya a la recuperación de su comunidad y coopere con las acciones que los organismos de socorro desarrollen

¿Cuál es la situación en Colombia?

Colombia vivió terremoto de magnitud 7.4. este 10 de agosto que logró sentirse en Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ofreció un balance del terremoto en Colombia: asciende a 111 muertos y 87 heridos.

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