Captan a Katy Perry y Justin Trudeau dándose un tierno beso en California

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Ambos compartieron un romántico momento. Fotos: Getty Images

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados en video besándose en Santa Bárbara, California, Estados Unidos.

Tras hacer pública su relación a inicios de octubre de 2025, la pareja cada vez muestra más su amor tanto en eventos públicos de la intérprete de “ET,” como en salidas ocasiones que ambos disfrutan.

Con las manos en la masa: captan a Katy Perry y Justin Trudeau en pleno beso

🥰 Katy Perry and Justin Trudeau make out in Santa Barbara.



Credit: BACKGRID pic.twitter.com/pFZOTGafNv — TMZ (@TMZ) June 15, 2026

De acuerdo con TMZ, la intérprete de “Bon Appetit”, de 41 años, y el ex primer ministro de Canadá, de 54, fueron fotografiados compartiendo un momento íntimo sobre una manta en Santa Bárbara, donde incluso se habrían besado apasionadamente mientras disfrutaban del encuentro.

Perry se colocó sobre Trudeau mientras lo miraba con complicidad antes de besarlo, en una escena que rápidamente generó reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Durante la reunión también estuvieron presentes Daisy, la hija de cinco años de la cantante fruto de su relación con Orlando Bloom, y otro menor del que se desconoce su identidad. La pareja permaneció relajado mientras los niños jugaban a poca distancia, acompañados por otra mujer.

Más tarde, todos compartieron alimentos antes de retirarse del lugar a bordo de un automóvil antiguo tipo Jeep, que habría sido conducido por la propia Katy Perry.

Así comenzó la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau

Foto: AFP/Archivo

La relación entre la cantante de “ET” y el político canadiense comenzó a generar especulaciones en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal, durante la gira “Lifetimes”. Poco después, Perry confirmó la ruptura de su compromiso con el actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de casi una década.

.@katyperry smiling while enjoying the FIFA World Cup match alongside Justin Trudeau pic.twitter.com/KcXYcDSEET — Katy Perry Today (@todaykatyp) June 13, 2026

Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos momentos públicos, incluyendo unas vacaciones en yate frente a la costa de California. Además, recientemente asistieron juntos al partido de Estados Unidos vs Panamá del Mundial 2026.

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