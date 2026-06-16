Lanzan primer tráiler de “Shrek 5”: fans critican animación y ausencia de Alfonso Obregón en el doblaje

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Shrek está de vuelta. Foto: Universal Pictures México

El avance de “Shrek 5” no pasó desapercibido, y es que el regreso del “Ogro más querido” se hizo viral, pero no por su retorno o el de su historia, sino por el aspecto visual de los personajes y la ausencia de Alfonso Obregón, la voz que acompañó a la cinta en el doblaje latino durante más de dos décadas.

La nueva película de DreamWorks Animation y Universal Pictures tiene previsto estrenarse el 30 de junio de 2027. A más de un año de su llegada a los cines, el estudio compartió las primeras imágenes oficiales de la cinta, que además de despertar la nostalgia de los seguidores también provocaron opiniones divididas por la animación y el nuevo doblaje en español.

Ni la historia ni los nuevos personajes: Shrek 5 genera polémica por animación y doblaje

Desde que se mostró el primer adelanto de la película en 2025, los seguidores de la franquicia han debatido sobre la apariencia de los personajes. Con este nuevo tráiler, la conversación volvió a encenderse.

Aunque la esencia de Shrek, Fiona y Burro permanece intacta, el estudio apostó por modelos más detallados, expresiones faciales más realistas y escenarios con una mayor carga visual gracias a las nuevas tecnologías de animación.

DreamWorks comentó a la prensa local que estos cambios tambiénbuscan reflejar el paso de los años en los protagonistas. Sin embargo, muchos usuarios consideran que el resultado (“animación aniñada”) de “Shrek 5” se aleja del estilo que caracterizó a las primeras entregas, por lo que las críticas no tardaron en aparecer en plataformas como X, Facebook y TikTok.

Foto: Captura de pantalla Facebook

Otro de los temas que más llamó la atención entre los seguidores de la saga fue la ausencia de Alfonso Obregón en el doblaje latino.

De acuerdo con declaraciones realizadas anteriormente por el propio actor, para regresar al personaje solicitó mejores condiciones de reconocimiento dentro de la producción, participación en la dirección de doblaje y una negociación económica acorde con su trayectoria en la franquicia.

Al no concretarse un acuerdo, el estudio habría optado por buscar nuevas voces para el personaje. Esto provocó que numerosos fans expresaran su inconformidad, pues consideran que la voz de Obregón es una parte fundamental de la identidad de Shrek en español latino.

Cabe destacar que aun se desconoce quien prestó su voz ser Shrek en la nueva entrega; de acuerdo con internautas, la voz es similar a la del comediante Faysi

Cabe destacar que el tráiler de “Shrek 5” si muestra la voz de Eugenio Derbez como Burro, lo cual da a entender que el comediante mexicano sí será parte de la película.

¿Qué muestra el primer tráiler de Shrek 5?

El adelanto inicia con un guiño directo al cuento “Shrek!”, de William Steig, obra que inspiró la franquicia estrenada en 2001.

Más adelante aparecen Shrek y Burro frente al Espejo Mágico, en una escena cargada del humor característico de la saga; el avance también confirma el regreso de personajes clásicos y presenta a Fergus y Farkle, los hijos de Shrek y Fiona junto a su hija Felicia, quienes tendrán participación en la nueva historia.

Además, el tráiler incluye referencias a la cultura popular, bromas visuales y guiños a otras franquicias animadas, como Olaf de “Frozen” elementos que han sido una marca registrada de la serie desde sus inicios.

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