Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico, revela que bajó 30 kilos para certamen de belleza

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Barreto bajó de peso un año antes. Foto: Getty Images | ilustrativa

Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026, aseguró que perdió 70 libras (más de 30 kilos) antes de coronarse como la nueva reina de belleza del país.

En entrevista la modelo y psicóloga explicó que, además de una preparación física de un año, necesitó desarrollar inteligencia emocional para no dejarse afectar por los comentarios en redes sociales.

¿Cómo bajó Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico, más de 30 kilos?

Durante una entrevista con el locutor y comediante Jorge Pabón, conocido como “Molusco“, la puertorriqueña confesó que recibir críticas por su apariencia ha sido uno de los mayores retos desde que obtuvo la corona.

Jennifer Barreto explicó que su transformación física requirió disciplina y una alimentación muy específica para perder 70 libras, equivalentes a casi 32 kilogramos.

“Rebajé 70 libras… batata mameya con carne molida de pavo, si tú me das un plato de batata, yo ya no puedo mirar”. Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026

De acuerdo con la reina de belleza, logró bajar de peso al comer principalmente un mismo platillo, batata (camote) mameya con carne molida de pavo.

Barreto reveló que comenzó a prepararse un año antes del certamen, pues su estrategia consistía en llegar a su peso ideal antes de la recta final del certamen para después mantener una alimentación más flexible.

“Mi plan era que mientras otras candidatas tenían que estar en dieta, yo ya hubiera terminado ese proceso y pudiera comer mis tostones, mis chocolates y tener energía para la competencia”. Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico 2026

Barreto también señaló que sentirse con energía fue clave para responder la pregunta final del certamen, pues consideró que una alimentación equilibrada le permitió rendir mejor durante la competencia. Señaló que además del entrenamiento físico, tomó clases de pasarela y oratoria.

Por otra parte, la nueva Miss Universo Puerto Rico 2026 explicó que la preparación para un concurso de belleza va mucho más allá de aprender a modelar o hablar frente al público. “Es mucha inteligencia emocional. Recibir una crítica y afrontarla y no tomarlo personal. Suena fácil, pero cuando tú ves que critican todo, hasta el físico…”, comentó.

¿Qué cambios físicos mostró Jennifer Barreto tras bajar casi 30 kilos?

En redes sociales, usuarios destacaron los cambios físicos de Barreto, antes y después de perder 30 kilos de peso.

“Antes contaba con una figura más curvilínea, se veía más guapa”, dijo un usuario en Facebook.

Mientras que otro destacó que ahora luce “una cintura más definida y brazos más tonificados”.

¿Quién es Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto es originaria de San Sebastián, Puerto Rico, tiene 27 años y cuenta con dos maestrías, una en Psicología de la Investigación (Research Psychology) y otra en Trabajo Social Clínico; trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Guerra del Ejército de Estados Unidos, donde desarrolla estrategias para prevenir conductas perjudiciales. En su vida personal, es casada y madre de una niña de siete años.

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