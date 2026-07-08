¿Quién es Karina Torres? La segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

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la “Licenciada” se suma a LCDLF. Foto: Cuartoscuro

La influencer Karina Torres fue presentada ayer, 7 de julio, como la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México (LCDLF) 2026, convirtiéndose en una de las participantes que formarán parte de la nueva temporada del reality.

Su anuncio llega un día después de que la producción revelara al actor Ernesto Laguardia como el primer integrante oficial.

La noticia llamó la atención de los seguidores del programa y de las redes sociales, donde Karina Torres ha construido una sólida comunidad gracias a su estilo espontáneo y su sentido del humor. Pero, ¿quién es la influencer que ahora llegará a la casa más famosa de México?

¿Quién es Karina Torres, segunda habitante anunciada para La Casa de Los Famosos?

Karina Torres es una creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, que alcanzó la fama tras integrarse al popular grupo de “Las Perdidas”, conformado por Wendy Guevara (quien fue la primera del clan en participar en (LCDLF) y Paola Suárez.

Aunque al principio sus apariciones en los videos del grupo fueron ocasionales, rápidamente conquistó al público con su personalidad auténtica, ocurrencias y carisma, lo que la llevó a convertirse en una de las influencers más queridas entre los seguidores de la cultura LGBT, pues también es defensora de este grupo.

Tras ganar popularidad, Karina Torres decidió abrir sus propias cuentas en TikTok, Instagram y YouTube, donde actualmente reúne más de 2.3 millones de seguidores.

Además de su faceta como creadora de contenido, es emprendedora. Es propietaria de la estética unisex Yukimi, ubicada en León, Guanajuato, y fundó la agencia de viajes Kary X el Mundo, proyecto con el que ha recorrido diversos países.

En 2023 obtuvo el título de Estilista Profesional por la Academia de Belleza y Cosmetología León, motivo por el que muchos de sus seguidores comenzaron a llamarla “Licenciada Edna Karina Torres”.

Con la confirmación de Karina Torres, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 continúa revelando a los participantes que integrarán la nueva temporada.

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