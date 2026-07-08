Yolanda Andrade confiesa que sufre mucho dolor, aparece en video desde la cama: “Aquí estoy, lo que quedó de mí”

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Yolanda Andrade habla sobre las enfermedades que padece Foto: Getty

Yolanda Andrade publicó este miércoles un nuevo video en redes sociales, donde compartió sobre el dolor que experimenta por la esclerosis lateral amiotrófica que le fue diagnosticada en 2025.

“Aquí estoy, lo que quedó de mí, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor, lo peor es que ahora es el otro ojo, dijo la conductora visiblemente afectada y con un parche en el ojo.

También explicó que ha sentido un dolor generalizado en el cuerpo.

“Mi cabeza está sufriendo mucho dolor, mi cabeza, mis costillas, toda la carrocería”. Yolanda Andrade

En el video, se le ve a Yolanda Andrade recostada en la cama y con mucho dolor físico, así como con un parche en el ojo.

¿Cuáles son los padecimientos que padece Yolanda Andrade?

La conductora de televisión compartió en 2025 que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular.

“Han sido días difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más, ha sido un año muy pesado para mí, mi familia y seres queridos”, dijo Andrade en esa ocasión.

Además, en mayo de este año, confesó que padecía neuralgia del trigémino, un padecimiento que causa dolor intenso en el rostro.

Anterior a esto, en 2025, ya había explicado que sufría de dos enfermedades crónicas, pero no reveló más información al respecto.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura, entonces conclusión quiere decir que médicamente me puedo morir antes que ustedes, tengo una enfermedad degenerativa”, destacó.

Cabe señalar que los malestares en la conductora iniciaron en el 2023, pues en ese año preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizada. Posteriormente, la propia Yolanda Andrade revelaría que fue diagnosticada con un aneurisma.

Esto le provocó problemas en la visión al desarrollar fotofobia, por lo que se le comenzó a ver con un parche.

En 2024 los malestares continuaban, aunque aún en ese momento no sabían la causa de lo que era.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo.



Yolanda Andrade Foto: Getty Images|Archivo

¿Cuáles son las enfermedades diagnosticadas a Yolanda Andrade?

A lo largo de los años, Yolanda Andrade ha hablado sobre algunos diagnósticos que ha recibido, como lo fue:

Aneurisma: la Clínica Mayo define como una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro.

Estos pueden ser detectados a través de estudios por imágenes, pero si uno de estos llega a romperse cuasa fuertes dolores de cabeza, asimismo, si este presiona los nervios causar dolor y otros síntomas.

Esclerosis Lateral Amiotrófica: ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular.

Los síntomas pueden variar dependiendo del paciente y estos empeoran con el tiempo, las células nerviosas afectadas son de lo que depende esto, pero principalmente puede comenzar como una debilidad muscular que se empeora.

Neuralgia del trigémino: una afección causante de un dolor intenso que se asemeja a una descarga eléctrica en un costado del rostro menciona la propia Clínica Mayo, describiéndola como un dolor crónico.

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