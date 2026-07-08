Muere la cantante Ella Laboriel, hermana de Johnny Laboriel, a los 77 años

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Foto: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Ella Laboriel falleció este miércoles 8 de julio a los 77 años, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La cantante y actriz mexicana de ascendencia hondureña, era hermana del cantante Johnny Laboriel, fue considerada una de las pioneras del rock and roll en el país.

La dependencia extendió sus condolencias a familiares y amigos.

“Su voz y su legado permanecerán siempre en la memoria de nuestra ciudad. Descanse en paz” Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx ) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la… pic.twitter.com/zww6sqIgmx — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 8, 2026

También la Asociación Nacional de Interpretes (Andi) lamentó la muerte de la cantante miembro de la asociación.

“Fue una destacada cantante y actriz mexicana de ascendencia hondureña, reconocida como una de las mujeres pioneras del rock en México. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”. Andi

Aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, de acuerdo con Televisa Espectáculos, la intérprete falleció en Tampico, Tamaulipas, debido a complicaciones respiratorias.

El medio indicó que en 2001 fue diagnosticada con enfisema pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Asimismo, destacó que fue especialmente reconocida por su estilo de interpretación, sobre todo durante la Época de Oro del rock and roll y el movimiento “A Go Gó”.

Tras retirarse de los escenarios, vivió en la casa del actor Xavier López “Chabelo”. Posteriormente se mudó a Tampico, donde el clima y el nivel del mar contribuyeron a mejorar su calidad de vida.

¿Quién era Ella Laboriel?

Esperanza Laboriel López, más conocida como Ella Laboriel, era hija de Juan José Laboriel y Francisca López, y hermana de Johnny, Abraham y Francis.

Inició su carrera en 1960, cuando formó parte del Trío “Las Yolis“, agrupación que cobró fama entre los tríos femeninos.

Posteriormente desarrolló una carrera como solista, interpretando temas de rock and roll, A Go Gó y baladas. También realizó duetos con su hermano Johnny Laboriel.

En 1971 participó en el Festival de Avándaro como encargada de prensa del evento.

Entre su discografía se encuentran:

“Ella Laboriel”

“Ya te vi”

“Dile” / “Un muchacho guapo”

“El teléfono”

“Llámame” / “Sin final”

“Ella y Johnny Laboriel”

También tuvo una destacada trayectoria en el cine de la época, con apariciones en:

“Sheena, la reina de la selva”

“Joselito el vagabundo”

“Blue Demon: destructor de espías”

En televisión trabajó en:

“Mujer, casos de la vida real”

“El extraño retorno de Diana Salazar”

“La pícara soñadora”

“Te sigo amando”

“Tormenta en el paraíso”

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