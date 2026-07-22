Jessi Uribe y Paola Jara cuentan cómo nació “Despecho a 2 voces” y el éxito de “Infidelidad”

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Es el primer álbum colaborativo de Jessi Uribe y Paola Jara. Foto: Oscar Gómez Cruz

Jessi Uribe y Paola Jara, quienes son dos de las figuras más reconocidas de la música popular y regional colombiana, están “rompiendo” YouTube con su sencillo “Infidelidad”, que, al momento, contabiliza más de 15 millones de vistas en la plataforma.

Esta canción forma parte de “Despecho a 2 voces”, primer álbum colaborativo del matrimonio de cantantes, cuyo lanzamiento fue el 30 de abril y con el que visitaron Alicante, Zaragoza, Lanzarote, Barcelona y París en mayo pasado.

Compuesto por 11 canciones, además de ser bien recibido por los seguidores de ambos intérpretes, Billboard lo reconoció entre los Mejores Álbumes de Música Latina de 2026.

En esta ocasión y para dar más detalles del disco, la pareja visitó Unotv.com y esto fue lo que nos contaron.

¿Por qué una pareja enamorada grabó un disco de despecho?

Tras dos años y medio de novios, Paola Jara y Jessi Uribe se casaron en 2022 y es en redes sociales donde suelen compartir detalles de su matrimonio.

De hecho, tras el nacimiento de su hija, Emilia, su vínculo es aún más fuerte entre la pareja de cantantes y es justo por eso que llama la atención que, su primer disco juntos, tenga al despecho como tema central.

“Ambos tenemos mucha música de despecho, de hecho, creo que, en nuestro género, la mayoría de las canciones son de despecho y nos gusta interpretarlo. Así estemos enamorados y así, gracias a Dios no estamos viviendo ninguna de estas canciones. Nos gusta y siento que también al público, en general, disfruta mucho cantarle el desamor”, explicó Paola Jara.

La intérprete colombiana agregó que, con la llegada de “Infidelidad”, decidieron grabar el álbum completo.

“Dijimos ‘vamos a hacerlo todo de despecho, vamos a hacer como en una cadena, digámoslo así canción a canción, que sea como una medio contestación, una a la otra y que sea hablando de desamor’”, resaltó la cantante.

Para Jessi Uribe, es ese tema el que cuenta con la letra más fuerte del álbum.

“Narra una situación de una discusión, netamente entre una mujer y un hombre, donde ella dice que lo vio y él dice que no es lo que parece, que estaba viendo rarito, que no es lo que parece, esa es la gran canción”, mencionó el artista nacido en Bucaramanga, Colombia.

Además, agregó que una de las fortalezas de la canción es precisamente que nunca revela si, realmente, hubo alguna infidelidad.

“La canción nunca afirma si hubo o no hubo infidelidad. Es la apreciación de ella contra la mía y no se sabe si hubo infidelidad”, señaló mientras que, entre risas, su esposa defendió la postura de su personaje, “Pues, es que ¿cuándo lo van a aceptar?, nunca, ni viéndolo”, agregó.

“Ella dice que quién era esa. Yo digo que era solo una amiga. El beso fue en la mejilla”, bromeó Jessi.

Aunque, como agregó Paola, “Despecho a 2 voces” cuenta con temas destacables y que valen la pena escuchar.

“Nos gusta mucho ‘Aún Hay Amor’, pero, realmente, dense la oportunidad de escuchar el álbum, honestamente, todas las canciones son muy bonitas. ‘Show Central’ también es una gran canción, hay muchas canciones dentro del álbum que vale la pena que saquen un ratito de su tiempo para escucharlo todo”, mencionó.

De Colombia a Europa: una gira para recordar

El lanzamiento de “Despecho a 2 voces” también llevó a la pareja a recorrer Europa durante varias semanas.

España y Francia formaron parte de una gira que ambos recuerdan como uno de los momentos más especiales de su carrera.

Para Jessi Uribe, uno de los episodios más importantes ocurrió en Leganés, donde se presentaron ante miles de personas interpretando música popular colombiana.

“Hicimos algo que marcó historia en la música popular, en la carrera de Paola y en la mía, que fue estar en La Cubierta de Leganés, ante más de 7 mil, 8 mil personas. No es fácil, parece mentira, pues en Madrid, cantando rancheras, dos colombianos, no es algo común y que ocurra seguido”. Jessi Uribe

Paola Jara coincidió. Además de los conciertos, la gira les permitió compartir tiempo en familia junto a su hija Emilia.

“Fue muy lindo, estuvimos como un mes en Europa. Fueron conciertos inolvidables, nos la disfrutamos demasiado. Aparte, una muy linda oportunidad para haber compartido en familia. Fuimos con Emilia también, estaba muy bebé, todavía, pero se está adaptando a la vida que le tocó”, agregó.

México, un mercado cada vez más cercano

Aunque esta visita a México estuvo enfocada en la promoción del disco,ambos reconocieron que existe una conexión natural entre la música regional mexicana y la música popular colombiana.

Jessi consideró que el género atraviesa un momento similar al que vivió la música urbana hace algunos años, cuando dejó de pertenecer a un solo país para convertirse en un fenómeno internacional.

“Yo creo que la música regional va a dejar de ser solo de aquí. Es un género que está muy fuerte en el mundo”, aseguró.

El cantante puso como ejemplo el éxito que tienen agrupaciones mexicanas en Colombia, donde artistas como Grupo Firme logran llenar grandes recintos.

“En Colombia, Grupo Firme llena estadios por donde quiera que pase. Yo creo que es un género que, en algún momento, va a ser como la música urbana que dejó de ser de Puerto Rico, dejó de ser solo de Medellín, sino se volvió mundial”, explicó.

¿Jessi Uribe y Paola Jara harán un segundo disco juntos?

Después de la buena recepción que ha tenido “Despecho a 2 voces”, la pareja sí considera volver a hacer otro disco colaborativo, aunque no será de inmediato.

Jessi confesó que disfruta desarrollar proyectos junto a su esposa, pero también cree que es importante dejar pasar el tiempo para que una futura producción tenga sentido.

“Me gusta mucho crear proyectos y más con Paola porque vivimos juntos, pero también sé que se puede volver cansón”, comentó entre risas e, incluso, ya imagina otras posibilidades para una futura colaboración. “Puede ser un álbum romántico, puede ser un álbum de cumbias, que nos gusta mucho también”.

Más que un disco de despecho

Para Paola Jara y Jessi Uribe, “Despecho a 2 voces” representa mucho más que una colección de canciones.

Es el resultado de años de trayectoria individual, de una relación construida dentro y fuera de los escenarios y de una apuesta artística que buscó unir dos voces que el público llevaba tiempo esperando escuchar en un mismo proyecto.

“Lo hemos hecho con mucho amor, con mucha dedicación”. Paola Jara

Y mientras “Infidelidad” continúa sumando reproducciones y el álbum recibe reconocimiento internacional, ambos tienen claro cuál es el siguiente objetivo, seguir llevando su música a nuevos escenarios y, eventualmente, regresar a México para compartir este proyecto en vivo con sus seguidores.

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