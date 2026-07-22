Rosalía se disculpa con fans argentinos por mensaje que generó críticas tras final del Mundial 2026: “Mala mía, perdón”

GENERANDO AUDIO...

Sus fans argentinos hicieron un llamado para no ir a sus conciertos. Foto: AFP

Rosalía pidió disculpas a sus seguidores argentinos luego de compartir una publicación que generó críticas tras la derrota de Argentina ante España en la Final del Mundial 2026.

A través de redes sociales, la cantante española compartió dos historias para aclarar la situación, luego de que algunos usuarios cuestionaran el contenido y llamaran a no asistir a sus próximos conciertos en Argentina.

Foto: Captura de pantalla | @rosalia.vt

¿Qué compartió Rosalía y qué molestó a sus fans argentinos?

La polémica comenzó cuando la intérprete de “Malamente” compartió en sus historias de Instagram un video publicado originalmente por la influencer Mia Khalifa, quien celebrabó el triunfo de España.

Dicha publicación estaba musicalizada con “La Perla”, una de las canciones de la catalana, incluida en su más reciente producción discográfica.

Sin embargo, lo que generó molestia entre usuarios argentinos fue el mensaje que acompañaba la publicación, ya que algunos lo interpretaron como una burla hacia la derrota de la selección argentina.

“Así suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, se lee en la publicación de la creadora de contenido.

Cabe mencionar que el tema musical habla y hace referencia a una persona manipuladora y problemática. En contexto, durante toda la justa mundialista, usuarios en redes sociales señalaron de un presunto favoritismo por parte del arbitraje para la “Albiceleste”.

Aunque Rosalía eliminó la historia poco después de haberla compartido, varios usuarios hicieron capturas de pantalla y comenzaron a difundirlas.

Argentinos reaccionan contra Rosalía tras la publicación

La situación generó críticas de parte de algunos seguidores argentinos, quienes cuestionaron que la cantante compartiera un contenido relacionado con la derrota de la selección argentina.

La conversación creció hasta llegar a llamados para no asistir a los conciertos que Rosalía tiene programados en Argentina, donde iniciará sus presentaciones a partir del próximo 1 al 10 de agosto en la Movistar Arena, en Buenos Aires, como parte de la gira LUX.

Rosalía pide disculpas a sus fans argentinos

Ante la reacción de sus seguidores, Rosalía utilizó nuevamente sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y ofrecer una disculpa.

La intérprete explicó que compartió el video porque aparecía una de sus canciones, pero reconoció que no revisó el mensaje que acompañaba la publicación.

“Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante española.

Además, Rosalía acompañó sus disculpas con una imagen de la bandera de Argentina y posteriormente publicó otro mensaje en el que expresó su cariño hacia el país. “Solo tengo amor x Argentina”, señaló la artista.

Con estos mensajes, la intérprete buscó cerrar la polémica antes de sus próximos conciertos en territorio argentino, donde sus seguidores esperan disfrutar de su música tras la controversia generada en redes sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.