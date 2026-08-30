¿Es grave? “El Güero” Castro revela por qué Verónica Castro utiliza oxígeno

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El motivo del uso de oxígeno por Verónica Castro. Foto: Cuartoscuro

José Alberto “El Güero” Castro habló sobre el estado de salud de su hermana, Verónica Castro, luego de que la actriz fuera vista con un tanque de oxígeno durante la graduación de su hijo Cristian Castro. El productor aseguró que la primera actriz utiliza este apoyo de manera intermitente y descartó que se trate de una situación grave.

Las imágenes de Verónica Castro con oxígeno fueron captadas el pasado 12 de agosto, durante la ceremonia realizada en el Teatro Royal Pedregal. La presencia del dispositivo médico generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque la actriz también habría presentado dificultades para caminar y una baja de presión durante el evento.

“El Güero” Castro explica por qué Verónica usa oxígeno

“El Güero” Castro explicó que su hermana tiene momentos en los que necesita utilizar oxígeno. También relacionó esta situación con el hábito de fumar y aprovechó para hacer un llamado a evitar el consumo de tabaco.

Es lo malo de fumar. No fumen, por favor, no fumen.

Asimismo, el también productor aclaró que la situación de Verónica Castro no es nada grave, calmando así las dudas en torno al estado de salud.

Cristian Castro también se mostró preocupado

La aparición de su madre con un tanque de oxígeno tampoco pasó desapercibida para Cristian Castro. El cantante reconoció que la situación lo tomó por sorpresa y señaló que no sabía qué le había ocurrido durante la ceremonia. Por ello, Cristian expresó su intención de conocer más detalles sobre el estado de su madre para confirmar que todo estuviera bien.

Las imágenes más recientes se suman a otra aparición pública registrada en octubre de 2025, cuando Verónica Castro fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una cánula nasal conectada a un tanque portátil y utilizando una silla de ruedas.

Por ahora, la información proporcionada por su familia señala que la actriz se encuentra estable y recibe cuidados en casa, además de realizar rehabilitación. No se han dado a conocer mayores detalles médicos sobre su condición.

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